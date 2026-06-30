El Campamento de Verano del Club de Tenis La Amistad reúne a cerca de 300 niños en su XIV edición

El Campamento de Verano del Club de Tenis La Amistad de Don Benito celebra este año su XIV edición con la participación de cerca de 300 niños y niñas, consolidándose como una de las propuestas estivales de referencia en la comarca.

La actividad se desarrolla durante cinco semanas y ofrece una programación variada que combina deporte, naturaleza, piscina, talleres, excursiones y actividades al aire libre. Todo ello en un entorno pensado para fomentar la autonomía, la creatividad, la convivencia y el aprendizaje de los participantes.

Uno de los pilares del campamento es el bilingüismo. Gracias a la colaboración de la academia Hockey Pockey, el inglés está presente de forma habitual en numerosas actividades, lo que permite a los niños familiarizarse con el idioma de una manera dinámica, práctica y divertida.

Además, esta edición volverá a contar con la visita de Pedro Blanco, gerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que compartirá una jornada con los participantes. También ha colaborado Álvaro Morcillo Calderón, quien, aprovechando sus vacaciones en España y su estancia en el club, ha querido compartir su experiencia con los chavales a través de clases magistrales, como viene haciendo cada verano.

Desde la organización se ha querido agradecer especialmente la labor de Andrea y Marta, de la academia Hockey Pockey, por su dedicación e implicación en el desarrollo de las actividades, así como el compromiso y el trabajo de la monitora Almudena con los participantes.

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Tras catorce años de trayectoria, el Campamento de Verano del Club de Tenis La Amistad continúa creciendo y afianzándose como una iniciativa educativa, deportiva y de ocio que cada verano reúne a numerosas familias en torno a una experiencia enriquecedora para los más pequeños.