Una canción hecha con IA abre en Extremadura la PAU de quienes aún pelean por su plaza: "Esperamos llegar"

Unos llegan con Inglés pendiente y otros con Historia de España, Matemáticas o Filosofía, aunque el 40% acude únicamente para intentar rascar unas décimas más. La convocatoria extraordinaria de la PAU ha arrancado este martes en Extremadura con 1.276 estudiantes matriculados y una idea repetida en los pasillos antes y después del primer examen: en julio todavía queda margen para no cerrar puertas.

La prueba ha comenzado con Lengua Castellana y Literatura en seis sedes repartidas por Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Zafra y Villanueva de la Serena. Los nervios y el miedo a no alcanzar la nota deseada no han cambiado demasiado respecto a junio, pero en la convocatoria extraordinaria pesa más esa sensación de última oportunidad.

El primer examen

En Cáceres, el primer examen ha dejado un alivio general entre los alumnos que han salido de la Facultad de Derecho. El texto propuesto ha girado en torno a la inteligencia artificial y a si puede considerarse arte una canción creada con IA. A partir de ahí, los estudiantes han tenido que resolver el comentario, el resumen, varias preguntas teóricas, sintaxis y Literatura, con opciones como la Generación del 27 o el periodo comprendido entre la Guerra Civil y los años 50.

Pablo Abreu ha salido con la impresión de que el examen no ha sido especialmente complicado: "La verdad es que han caído dos temas muy fáciles y después sí que es verdad que la pregunta de sintaxis ha sido un poco complicada, pero por lo demás ha estado bien". Está en julio porque le quedaron Inglés y Matemáticas en Bachillerato, aunque su plan no pasa por entrar en un grado universitario, sino por hacer un ciclo de Protección Civil, primero de grado medio y después superior, antes de opositar a bombero. Aun así, ha decidido presentarse a la PAU porque considera que "siempre es necesario tenerla para lo que sea".

Darío Magro también ha terminado con buenas sensaciones. Considera que los temas han sido "bastante asequibles, de los más fáciles que hay", y el texto tampoco le ha parecido especialmente complicado. En su caso, la convocatoria extraordinaria llega después de un curso irregular con Filosofía y Matemáticas, aunque confía en aprobar y poder estudiar en Salamanca, una ciudad que ya conoce por su hermana y donde cree que tendrá más opciones por la nota de acceso. Extremadura queda, de momento, como segunda posibilidad.

Los grados tecnológicos ganan terreno

También han acudido a la Facultad de Derecho Andrés Raynav y Pablo Galán, que a la salida han ido reconstruyendo entre los dos el contenido de la prueba. Andrés ha elegido la Generación del 27 y Pablo se ha decantado por el periodo de la Guerra Civil. La sintaxis ha sido, para ellos, la parte más desigual, porque había una parte más difícil, aunque el resto les ha resultado más llevadero.

A Andrés le quedó Inglés de segundo de Bachillerato y quiere estudiar una FP de Inteligencia Artificial, por lo que hace la PAU sobre todo para sumar puntos de cara al ciclo. Pablo, que quiere cursar una FP de Informática, ha decidido presentarse porque no veía nada que perder. Le quedó Historia de España, pero podía examinarse y no quiso dejar pasar la oportunidad.

"Esperamos llegar"

Candela Mendoza y Carla Sánchez, alumnas del IES Universidad Laboral, también afrontan julio después de quedarse con Inglés pendiente. Candela quiere estudiar Criminología o el doble grado con Derecho, mientras que Carla se inclina por Magisterio de Primaria. Las dos quieren quedarse en Cáceres y, tras el primer examen, han reconocido que los nervios han pesado al principio, aunque la salida del aula ha cambiado el ánimo. "Ya estamos más tranquilas", han resumido. Sobre si llegarán a la nota que necesitan, prefieren no lanzar campanas al vuelo: "No sé, pero esperamos que sí".

Con el primer examen ya superado, los alumnos tendrán que continuar con el resto de pruebas durante los próximos dos días y esperar a las calificaciones definitivas, que se publicarán el próximo 9 de julio. Rocío Blas, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, ha recordado minutos antes del inicio de la prueba en Cáceres que se trata de una convocatoria con menos alumnado que la ordinaria, pero con la misma importancia para quienes necesitan superar el examen o mejorar su calificación. "Es una convocatoria menos numerosa que la ordinaria, pero igualmente tienen ese reto de superar esta prueba para acceder a la universidad", ha apuntado.

12.500 preinscripciones

La vicerrectora también ha insistido en que la convocatoria extraordinaria no implica una rebaja de la exigencia. La UEx mantiene los criterios de penalización ortográfica aplicados en junio y en línea con los de 2025. En Lengua Castellana y Literatura, las faltas pueden restar hasta un máximo de dos puntos, mientras que en el resto de materias el límite será de un punto. Las dos primeras no penalizan, pero a partir de la tercera se descuenta 0,1 por cada una. "Esa penalización se aplica a todas las materias y con especial incidencia en la materia de Lengua", ha señalado Blas.

La PAU extraordinaria coincide, además, con el cierre del primer balance de solicitudes de la Universidad de Extremadura para el próximo curso. La institución ha registrado más de 12.500 preinscripciones en primera matrícula, una cifra muy superior a los cerca de 5.800 alumnos que se examinaron en la convocatoria ordinaria, porque incluye también a estudiantes de años anteriores y a solicitantes de fuera de la comunidad. Las titulaciones sanitarias y científicas vuelven a concentrar buena parte de la demanda, con Medicina, Enfermería, Psicología y Veterinaria entre las más solicitadas.

Hasta el 9 de julio, todo queda pendiente de exámenes, correcciones y calificaciones. Para algunos, esta semana servirá para superar una prueba que quedó pendiente. Para otros, para mejorar una nota que ya tenían. Y para muchos, salir de julio con la tranquilidad de haber agotado una oportunidad más antes de decidir su futuro académico.