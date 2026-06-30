Carpetazo a un proyecto polémico: Don Benito paraliza definitivamente el proceso de fusión con Villanueva

El pleno del Ayuntamiento de Don Benito aprobó por unanimidad, a última hora de este lunes, la paralización definitiva de cualquier actuación administrativa o política derivada del proceso de fusión iniciado en 2021 con Villanueva de la Serena.

La moción, presentada por Siempre Don Benito y el Partido Popular, salió adelante con el respaldo de todos los grupos de la corporación municipal y supone dejar sin efecto los compromisos u obligaciones derivados de aquel procedimiento.

Ahora, el acuerdo de la corporación municipal dombenitense será comunicado al Ministerio de Política Territorial, a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Badajoz y al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, a los efectos oportunos.

Relaciones de colaboración

El texto aprobado también recoge la voluntad del Ayuntamiento dombenitense de mantener relaciones de colaboración institucional y cooperación intermunicipal con la localidad vecina en proyectos de interés común, aunque al margen del proceso de fusión.

En este sentido, la moción establece que la cooperación estratégica entre ambas ciudades se articulará a través de la Mancomunidad Integral de Servicios Don Benito-Villanueva, considerada como el órgano institucional para la planificación y gestión de proyectos conjuntos.

La iniciativa había sido dictaminada previamente en la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior celebrada el pasado 24 de junio. En esa sesión, el texto contó con el voto favorable del Partido Popular, Siempre Don Benito y la concejala Violeta Casado, mientras que el PSOE formuló reserva de voto, aunque posteriormente, en la sesión plenaria, se adhirió con voto favorable.

El acuerdo plenario incluye además dar traslado de la resolución al Registro General y publicarla en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal, con el objetivo de garantizar su publicidad y transparencia.

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Todo ello después de que hace algunos días el proceso de fusión volviera a estar encima de la mesa después de que el PSOE de DonBenito anunciara su decisión de dejar aparcado el proyecto en caso de hacerse con la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Antes, el Partido Popular, a quien desde Siempre Don Benito instaron a pronunciarse sobre si cumpliría con su compromiso de celebrar una nueva consulta, ya había dejado patente que este no era el momento. De esta forma, Don Benito aparca de manera definitiva la unión con Villanueva.

Fuente: La Crónica de Badajoz