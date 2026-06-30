DIGITALASVEGAS culmina con éxito: la revolución tecnológica del agua que transforma la comarca de Vegas Altas-La Serena

El agua es, sin lugar a dudas, el recurso más valioso y desafiante de nuestro siglo. En un contexto marcado por los efectos del cambio climático y la presión constante sobre los recursos hídricos, la gestión eficiente de este bien fundamental en los entornos rurales ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad imperiosa.

Como respuesta directa a este gran reto histórico, nació el proyecto DIGITALASVEGAS, una ambiciosa iniciativa que concluye su ejecución tras haber transformado por completo el ciclo urbano del agua en Villanueva de la Serena y en el conjunto de la comarca de Vegas Altas-La Serena.

Este proyecto se enmarca dentro de los esfuerzos por la digitalización del ciclo del agua y ha sido posible gracias a una sólida red de colaboración e impulso institucional, promovido conjuntamente por Veolia, compañía referente a nivel mundial como garante de la seguridad ecológica que cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la gestión del agua en Extremadura, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Mancomunidad de Vegas Altas y el Consorcio Vegas Altas-La Serena.

VEOLIA

No obstante, el gran músculo financiero que ha permitido hacer realidad esta transformación proviene de Europa: el programa DIGITALASVEGAS ha sido financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. En total, el proyecto ha movilizado un volumen de inversión aproximado de 2,65 millones de euros.

Sobre la envergadura de este modelo de trabajo conjunto, Javier Sánchez Romero, director ejecutivo de Veolia Agua de Extremadura, destaca el valor fundamental de las alianzas estratégicas: «La colaboración público-privada ha aportado un valor significativo a este proyecto, garantizando el éxito a largo plazo de las soluciones implementadas. Gracias a estas sólidas alianzas y a la financiación clave de los fondos de la Unión Europea y del Ministerio, hemos hecho posible un proyecto de enorme calado que ha revolucionado por completo la gestión del recurso hídrico en nuestro territorio, preparándolo para el futuro».

Socios del proyecto y autoridades durante la celebración del evento del PERTE en Villanueva de la Serena / EL PERIÓDICO

Un salto tecnológico sin precedentes

La dimensión de DIGITALASVEGAS se entiende mejor al observar su alcance real y humano: las actuaciones llevadas a cabo benefician a un total de 128.379 habitantes distribuidos en 37 municipios diferentes y 12 entidades locales menores. Esto evidencia la enorme complejidad territorial del proyecto y su capacidad para vertebrar múltiples administraciones locales en una región tan extensa.

Desde el punto de vista técnico, la comarca ha dado un salto hacia el futuro. El proyecto ha integrado tecnologías de vanguardia como el Big Data, el Internet de las Cosas (IoT) y el Machine Learning para optimizar el tratamiento y la distribución del agua potable y el saneamiento. La implantación de sistemas de sensorización y telelectura ha permitido monitorizar de forma continua parámetros fundamentales como el caudal, la presión, el nivel, el consumo energético y la calidad del agua.

A través de plataformas tecnológicas especializadas como ANR360 y Digital Metering (que operan con sistemas de comunicación de última generación como Wize, LoRa y NB-IoT), la gestión ha pasado de ser reactiva a ser completamente proactiva. Ahora, la detección temprana de anomalías, como fugas o averías en las redes, se realiza de forma casi instantánea.

Los resultados son tangibles: en los últimos meses, la red ha experimentado una mejora del rendimiento técnico hidráulico del 2% en términos interanuales, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles y una reducción de la presión sobre los acuíferos.

Más que tecnología: transformación regional y creación de empleo

Sin embargo, el éxito de DIGITALASVEGAS trasciende los datos puramente técnicos o hídricos. Si algo ha demostrado este proyecto es que la digitalización no se limita a colocar sensores y pantallas; es una herramienta poderosa para dinamizar la economía local mediante la participación de profesionales especializados en ámbitos como la ingeniería, el mantenimiento o la gestión administrativa.

En este sentido, el impacto en el mercado laboral ha sido uno de los pilares de la iniciativa. Sobre esta inyección de talento, Javier Sánchez Romero subraya la vertiente social y laboral del proyecto: «La inversión en tecnología es fundamental para generar empleo y fortalecer las capacidades de la región. Con DIGITALASVEGAS hemos logrado un impacto económico muy positivo impulsando el empleo, a través de la generación de puestos de trabajo directos e indirectos, y apostando firmemente por la colaboración con empresas y proveedores locales para poder ejecutar las diferentes actuaciones de este ambicioso proyecto».

Este impulso socioeconómico demuestra que apostar por la sostenibilidad también es apostar por el desarrollo del territorio, generando oportunidades que combaten la brecha digital y fomentan el emprendimiento territorial en el medio rural.

Resiliencia y beneficios directos para la ciudadanía

Las infraestructuras digitales han permitido implementar, además, una serie de documentos estratégicos vitales para el futuro de la región. Se han desarrollado el Plan de Gestión de Riesgo por Sequía, los Planes Sanitarios del Agua, los Planes de Protección frente a Inundaciones y la actualización de los Planes Directores de Abastecimiento. Estas herramientas refuerzan de manera exponencial la resiliencia de la comarca frente a los fenómenos extremos derivados del cambio climático, garantizando una asignación más eficiente de los recursos.

Para el ciudadano de a pie, el impacto en su día a día es sumamente positivo. La digitalización ha acercado la gestión del servicio a los vecinos, quienes ahora disponen de plataformas digitales y portales web para realizar trámites (como pagos de facturas o cambios de titularidad) de forma completamente online. Esto, sumado a la instalación de contadores de telelectura en los domicilios, simplifica los procesos administrativos, mejora la experiencia ciudadana y garantiza un control exhaustivo del consumo propio.

Más allá de estos beneficios directos, también se ha hecho un esfuerzo por acercar el desarrollo del proyecto a la ciudadanía, celebrando eventos como el que tuvo lugar de la mano de El Periódico de Extremadura y de todos los socios de la iniciativa en el Palacio de Congresos de Villanueva, la exposición itinerante por varios municipios de la comarca o diversas acciones de sensibilización y concienciación realizadas a lo largo del ciclo de vida de DIGITALASVEGAS.

Un modelo replicable con la mirada puesta en el futuro

Así, el proyecto Vegas Altas-La Serena se consolida como un ejemplo nacional que puede convertirse en referencia para otros territorios. Esta experiencia ha dejado claro que los desafíos del agua en el medio rural pueden afrontarse con voluntad institucional, innovación tecnológica y colaboración empresarial.

DIGITALASVEGAS no solo ha blindado el futuro hídrico para más de 128.000 extremeños; ha representado la modernización digital del ciclo urbano del agua, demostrando que las comarcas rurales pueden liderar la transformación ecológica, generar empleo local de calidad y construir una gestión mucho más eficiente, sostenible y resiliente para el futuro.