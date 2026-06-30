La digitalización llega al corazón rural de Extremadura

En muchos pueblos extremeños, la transformación digital no empieza con grandes conceptos tecnológicos ni con avances vinculados a la inteligencia artificial o la automatización. Comienza con gestos mucho más cercanos: aprender a manejar un teléfono móvil, pedir una cita médica por internet o realizar un trámite administrativo sin tener que desplazarse decenas de kilómetros.

REDEX

Esa revolución cotidiana, silenciosa pero decisiva, es la que está impulsando REDigitalEX, un programa nacido de la colaboración entre la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Digitalización Regional, y REDEX, la Red Extremeña de Desarrollo Rural. Una alianza que ha permitido llevar la formación digital a cientos de municipios y convertir la tecnología en una herramienta de cohesión social, igualdad y desarrollo territorial.

Plena Inclusión en Zafra. / REDIGITALEX

Los datos reflejan el alcance de la iniciativa. Más de 20.600 personas han recibido formación a través de 1.781 acciones desarrolladas en 366 municipios extremeños. Pero el verdadero impacto de REDigitalEX no se mide solo en cifras. Su valor principal está en haber contribuido a reducir una de las desigualdades menos visibles y, al mismo tiempo, más determinantes de este siglo: la brecha digital.

El programa ha alcanzado 366 municipios extremeños y ha logrado que casi siete de cada diez participantes sean mujeres

En el medio rural, esa brecha no depende únicamente de disponer o no de conexión a internet. También está relacionada con factores como la edad, el nivel formativo, la renta y, de manera muy especial, el género. Precisamente uno de los datos más significativos del programa es que casi siete de cada diez participantes han sido mujeres. Más de 14.000 extremeñas han recibido formación digital, la mayoría de ellas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Publicación en redes sociales del programa. / REDIGITALEX

Este dato permite observar una realidad especialmente relevante. Muchas mujeres rurales han sostenido históricamente buena parte del tejido social y familiar de sus pueblos, aunque no siempre han contado con las mismas oportunidades de acceso a la formación tecnológica. Acercarles las competencias digitales supone reforzar su autonomía, facilitar su acceso al empleo y ampliar sus posibilidades de emprendimiento.

Documento en formato PDF sobre Balance REDigitalEX.

La digitalización femenina en el medio rural tiene, además, un efecto que va más allá de cada participante. Cuando una mujer adquiere nuevas habilidades digitales, ese aprendizaje puede transformar también su entorno más próximo: los hogares, las familias y las comunidades. En ese sentido, REDigitalEX contribuye no solo a mejorar capacidades individuales, sino también a fortalecer los pueblos y ayudar a fijar población.

El programa ha tenido un impacto especialmente significativo en la reducción de la brecha digital femenina en entornos rurales. Del total de participantes, 14.188 han sido mujeres

Otro de los colectivos clave del programa ha sido el de las personas mayores. Para miles de extremeños, aprender a utilizar aplicaciones bancarias, realizar videollamadas o desenvolverse en sedes electrónicas ha supuesto recuperar independencia en tareas básicas de la vida diaria. En muchos casos, la formación digital se traduce en algo tan importante como poder resolver gestiones sin depender de otras personas o sin abandonar su municipio.

La experiencia de REDigitalEX también ayuda a desmontar un prejuicio frecuente: la idea de que en las zonas rurales existe una resistencia inevitable a la digitalización. El desarrollo del programa demuestra lo contrario. Cuando la formación se adapta al territorio, se imparte desde la cercanía y responde a necesidades reales, la participación ciudadana es muy elevada.

Una de las claves ha sido precisamente esa proximidad. El 96% de la formación se ha realizado de forma presencial, con acompañamiento personalizado. Ese contacto directo ha permitido generar confianza, resolver dudas y eliminar miedos ante herramientas que, para muchas personas, resultaban ajenas o difíciles de utilizar.

Porque la transformación digital no se construye únicamente con tecnología. Se construye también con personas, escucha y acompañamiento. Y en una región como Extremadura, donde el reto demográfico continúa siendo una prioridad, garantizar que nadie quede fuera del mundo digital ha dejado de ser una cuestión secundaria para convertirse en una necesidad estratégica.

REDigitalEX, impulsado por la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Digitalización Regional y gestionado por REDEX, muestra así el valor de la colaboración entre la administración pública y el desarrollo territorial. Su recorrido evidencia que una transición digital inclusiva, equitativa y adaptada a la realidad rural extremeña es posible cuando la tecnología se pone al servicio de las personas.