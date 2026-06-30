Extremadura asegura la venta de 9,9 millones de kilos de tabaco en tres años con el acuerdo entre Ibertabaco y Deltafina

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha participado este lunes en la firma de un acuerdo plurianual entre las industrias Ibertabaco y Deltafina para la comercialización del tabaco producido en Extremadura durante los próximos tres años. El convenio permitirá dar salida a 3,3 millones de kilos anuales de tabaco extremeño, lo que supone un total de 9,9 millones de kilos hasta la finalización del acuerdo.

Un convenio vigente desde 2011

Este acuerdo, que cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura, viene desarrollándose desde el año 2011 y ha permitido distribuir desde entonces más de 55 millones de kilos de tabaco de las variedades Virginia y Burley. La continuidad de este convenio supone, según la Junta, una herramienta fundamental para aportar estabilidad, planificación y confianza a un sector con un peso decisivo en la economía agraria regional.

El titular extremeño de Agricultura ha subrayado que el tabaco es un cultivo “estratégico” para Extremadura y ha advertido de los desafíos que afrontará el campo en los próximos años. Juan José García ha señalado que el sector se enfrenta a “fuertes retos como la reforma de la PAC para el periodo 2028-2034”, en la que habrá “menos ayudas y más exigencias medioambientales”.

Estabilidad para el sector tabaquero extremeño

Ante este escenario, García ha defendido la importancia de acuerdos como el rubricado este lunes, al considerar que ofrecen seguridad a productores, cooperativas e industrias. El consejero ha afirmado que este tipo de convenios son “muy importantes” porque tratan de dar “estabilidad y confianza” al sector tabaquero extremeño en un contexto de creciente exigencia normativa y competitiva.

El consejero ha destacado además que la mejor respuesta ante los retos del futuro pasa por anticiparse e invertir en conocimiento, innovación y sostenibilidad. En este sentido, ha remarcado que el tabaco en Extremadura constituye un sello de calidad que genera riqueza, empleo y oportunidades en las zonas rurales.

Relevo generacional y oportunidades en el campo

García también ha incidido en que el acuerdo permitirá a los productores planificar su actividad con mayor certidumbre y facilitará nuevas oportunidades a los jóvenes agricultores. Según ha asegurado Juan José García, este convenio llega “en un momento en el que uno de los grandes desafíos de nuestro campo es el relevo generacional”.

Extremadura mantiene una posición de liderazgo absoluto en este cultivo, ya que produce el 99% del tabaco que se cultiva en España. El consejero ha recordado que la región es un “referente” nacional gracias al trabajo de agricultores, cooperativas, empresas y trabajadores que han sabido adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y exigente.

El convenio ha sido rubricado por el vicepresidente de Ibertabaco, Rubén Dillana, y la representante de Deltafina, Vita Valentina. La firma refuerza la colaboración entre la industria y el sector productor extremeño para garantizar la comercialización del tabaco regional durante los próximos tres años.