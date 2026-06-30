Ceses y nombramientos
Guardiola ajusta la cúpula de Extremadura Avante tras el relevo en Economía
Laura Pascual sustituye a Soledad Giralt en el Consejo de Administración de la sociedad pública tras los últimos cambios en la consejería
El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes un cambio en el Consejo de Administración de Extremadura Avante S.L.U., la sociedad pública adscrita a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. El acuerdo contempla el cese de María Soledad Giralt Ballesteros como integrante de este órgano y el nombramiento de Laura Pascual Nebreda para ocupar ese mismo puesto.
El relevo responde a los últimos cambios realizados en la estructura de la Consejería de Economía. En mayo de 2026 se dispuso el cese de María Soledad Giralt Ballesteros como secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, mientras que Laura Pascual Nebreda fue nombrada directora general de Inteligencia Competitiva y Comercio.
Nuevo organigrama
Como consecuencia de esa modificación en el organigrama de la consejería, la Junta ha considerado necesario actualizar también la composición del Consejo de Administración de Extremadura Avante.
Extremadura Avante S.L.U. es una entidad adscrita a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Su administración corresponde a un Consejo de Administración integrado por un mínimo de siete consejeros y un máximo de doce.
53 nombramientos
Este cambio eleva a 53 el número de nombramientos aprobados desde la formación del nuevo Gobierno autonómico. La cifra, sin embargo, no equivale a ocho puestos adicionales, ya que parte de los movimientos responden a relevos, cambios de denominación o recolocaciones internas dentro de la administración regional.
El nuevo organigrama deja también una lectura política: la Junta inicia la legislatura con una estructura más amplia de la que tenía antes del pacto entre PP y Vox. A la nueva consejería se suman desdoblamientos y direcciones creadas en áreas como sanidad, educación, empleo, dependencia, emergencias o digitalización. El resultado es un Gobierno con diez altos cargos más que en la etapa anterior, pese a que el acuerdo de coalición ponía el acento en la eficiencia, la contención del gasto y la optimización de los recursos públicos.
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