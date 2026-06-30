La Junta eleva a alrededor de 250 millones el coste para terminar la autovía EX-A1 hasta Portugal

Terminar la autovía EX-A1 hasta Portugal costará en torno a 250 millones de euros. Así lo ha confirmado el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero, durante su comparecencia en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Asamblea de Extremadura, donde ha defendido que la Junta mantiene “muy avanzado” el trabajo técnico para culminar esta infraestructura. Herrero ha incidido en que el Ejecutivo autonómico está cumpliendo los plazos previstos, aunque ha advertido de que la conexión internacional exige un acuerdo entre España y Portugal que todavía no está firmado.

Cumplir plazos

El responsable autonómico ha respondido de esta forma a una pregunta del diputado socialista Juan Ramón Ferreira sobre el cumplimiento de los plazos anunciados en 2024 para esta infraestructura. Durante su intervención, Herrero ha defendido que la Junta licitó en enero de 2025 el estudio de viabilidad, que el contrato fue adjudicado en julio de ese mismo año y que el plazo de ejecución sigue vigente, por lo que ha rechazado que pueda hablarse de incumplimiento. “No sé de dónde se saca usted que la Junta incumple los plazos”, ha señalado el director general.

El diputado socialista, Juan Ramón Ferreira, durante su intervención en la comisión de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Herrero ha insistido en que la Junta de Extremadura “está cumpliendo con su compromiso con la finalización de la EX-A1” y que lo está haciendo “con planificación, con inversión y con una hoja de ruta definida”. No obstante, ha subrayado que el tramo final de la autovía y el puente internacional sobre el río Erjas requieren un acuerdo entre España y Portugal, una condición que, a su juicio, marca el ritmo real del proyecto. “Sin un acuerdo entre España y Portugal no hay puente y sin puente no hay conexión internacional”, ha afirmado.

“El nudo de la cuestión”

El director general ha explicado que el anteproyecto de los últimos 2,5 kilómetros y del puente internacional constituye “el nudo de la cuestión”. Según ha defendido, la Junta puede avanzar en estudios, proyectos y planificación, pero no puede aprobar una solución definitiva para el paso fronterizo sin que ambos países determinen si quieren esa conexión, en qué punto exacto y con qué características técnicas. “¿Cómo vamos a sacar nosotros un estudio de viabilidad de algo que no es real?”, ha preguntado.

Apunta al Gobierno central

Herrero ha responsabilizado al Gobierno de España de no haber dado aún los pasos necesarios para cerrar el acuerdo internacional que permitiría desbloquear la conexión con Portugal. El director general ha sostenido que la infraestructura no es únicamente un proyecto autonómico, sino una actuación con carácter internacional que exige la implicación del Estado y de las administraciones portuguesas. “La Junta está haciendo su parte, la sigue haciendo y ahora le toca a otros mover ficha”, ha señalado.

En su intervención, Herrero ha asegurado que Portugal sí está mostrando interés en la finalización de la autovía y ha citado reuniones técnicas recientes con responsables lusos de infraestructuras. También ha indicado que el tramo entre Cilleros y el punto kilométrico 20 está ya en condiciones de recibir aprobación técnica, mientras que el tramo Moraleja-Cilleros está siendo actualizado por los condicionantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo en zonas de regadío.

El coste: más de 200 millones

Herrero ha detallado que el tramo de Cilleros al punto kilométrico 20 ronda los 100 millones de euros de ejecución, que el primer tramo podría situarse en torno a otros 120 millones y que los últimos 2,5 kilómetros junto al puente internacional añadirían entre 50 y 60 millones más. “Lógicamente, estamos hablando de 200 y pico millones de euros, realmente, la terminación de esa autovía”, ha afirmado.

Herrero ha defendido el recurso a la colaboración público-privada como fórmula para afrontar una infraestructura de esta magnitud en un contexto de limitación presupuestaria. El director general ha preguntado al diputado del PSOE cuál sería su alternativa para financiar una obra que, según ha remarcado, ya no puede cubrirse con fondos Feder como en anteriores periodos de programación europea.

Colaboración público-privada

En este sentido, el responsable de Infraestructuras Viarias también ha reprochado a los socialistas que no culminaran la autovía durante sus años de gobierno pese a contar con fondos europeos. Herrero ha recordado que, a su juicio, el anterior Ejecutivo socialista tuvo ocho años para impulsar la EX-A1 y no lo hizo, por lo que les ha acusado de reclamar ahora una prioridad que no ejecutaron cuando tenían responsabilidad de gobierno. “¿No era su prioridad entonces?”, ha interpelado.

El PSOE acusa a Guardiola de “engañar a los extremeños”

El portavoz socialista de Infraestructuras, Juan Ramón Ferreira, ha acusado por su parte al Gobierno de María Guardiola de haber “engañado a los extremeños” con los plazos de la EX-A1 y de mantener una estrategia basada en la propaganda y la falta de transparencia. Ferreira ha recordado que los diputados solo disponen de la presentación realizada por la Junta en el Palacio de Congresos de Cáceres en 2024, en la que el Ejecutivo anunció que la adjudicación y firma de las obras tendría lugar en abril de 2026.

Autovía EX-A1, en uno de sus tramos en servicio. / El Periódico

“Estamos terminando junio y entrando en julio. El único que dijo que las obras estarían adjudicadas en abril fue el Gobierno de Guardiola. No lo digo yo; lo dicen sus propios documentos. Quien faltó a la verdad fue la Junta de Extremadura”, ha afirmado Ferreira. El diputado socialista ha sostenido que el Ejecutivo autonómico debería pedir disculpas por haber utilizado un acto público para vender unos plazos que, según ha denunciado, hoy se reconocen imposibles de cumplir.

Ferreira ha rechazado que la Junta pretenda responsabilizar ahora al Gobierno central del retraso de la infraestructura. El portavoz socialista ha señalado que fue el propio Gobierno de Guardiola quien modificó el proyecto para incorporar un puente internacional, una decisión que obligaba a firmar un convenio entre España y Portugal y que, según el PSOE, debería haberse tramitado mucho antes. “Si sabían desde 2024 que necesitaban ese convenio, ¿por qué esperaron hasta febrero de 2026 para solicitarlo?”, ha razonado.

Reclama licitar los tramos autonómicos

El diputado socialista ha defendido que la Junta debería haber licitado de inmediato los kilómetros que dependen exclusivamente de la administración autonómica y tramitar de forma paralela el convenio internacional. A su juicio, condicionar toda la ejecución de la EX-A1 a la construcción del puente internacional ha servido para retrasar la obra en lugar de acelerar una infraestructura clave para el oeste de Extremadura. “En lugar de acelerar la obra, han buscado la fórmula perfecta para retrasarla”, ha señalado.

Ferreira ha puesto también en duda la voluntad real del Ejecutivo autonómico de ejecutar la infraestructura en los plazos comprometidos. El portavoz socialista ha advertido de que las decisiones adoptadas por la Junta empiezan a desprender, en sus palabras, “un preocupante olor a excusa permanente”, porque cada nuevo trámite se convierte en una justificación para no avanzar al ritmo anunciado.

El parlamentario del PSOE ha exigido al consejero de Infraestructuras que ofrezca explicaciones claras sobre las incógnitas pendientes del proyecto. Ferreira ha pedido saber por qué no se ha presentado el estudio de viabilidad prometido para septiembre de 2025, cuál será el coste definitivo de construcción y mantenimiento de la EX-A1 y si el Gobierno de Guardiola asumirá íntegramente la financiación o pretende trasladar parte de esa responsabilidad a otras administraciones.

“La transparencia no es una opción”

El PSOE ha recordado además que ya advirtió durante la pasada legislatura de que el modelo de colaboración público-privada elegido por el PP supondría un incremento de costes y un retraso considerable en la ejecución. Ferreira ha defendido que el tiempo ha dado la razón a los socialistas porque, según ha dicho, la Junta ni cumple los plazos, ni presenta los estudios, ni explica cuánto costará finalmente una infraestructura esencial para el desarrollo del oeste de Extremadura.

El diputado socialista ha concluido reclamando al Gobierno autonómico que abandone “la política de titulares y vídeos en redes sociales” y empiece a ofrecer información real sobre el proyecto. “Los extremeños no necesitan más propaganda ni más anuncios vacíos. Necesitan un Gobierno que diga la verdad, que cumpla su palabra y que deje de esconder información sobre una infraestructura que lleva demasiados años esperando”, ha afirmado Juan Ramón Ferreira. “La transparencia no es una opción; es una obligación democrática”, ha remachado.

Pleno de este jueves

La conexión de la autovía autonómica EX-A1 con Portugal centrará la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea de Extremadura, con la comparecencia a petición propia del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, y una propuesta de impulso formulada por el PSOE. En esta propuesta se defenderá la continuidad de una infraestructura que está parada por culpa de la Junta, ya que en tres años de gobierno el avance ha sido "menos uno", según la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña, informa EFE.