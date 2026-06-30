Luz verde al primer grado dual de la UEx y a la renovación de sus estudios tecnológicos

La Universidad de Extremadura (UEx) incorporará el próximo curso cinco enseñanzas oficiales de grado y de máster a su oferta académica. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la implantación de estas titulaciones, con las que la Junta busca adaptar la universidad pública extremeña a las nuevas demandas del mercado laboral, la transformación digital y sectores considerados estratégicos para la región.

Dos de esas enseñanzas corresponden a los grados en Ingeniería Informática y en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación. No se trata de titulaciones completamente nuevas, sino de una renovación de sus planes de estudio para incorporar nuevos itinerarios formativos. "Lo que hacemos es renovar los planes de estudio, que incorporan nuevos itinerarios formativos para adaptarlos a los perfiles profesionales que hoy demanda el mercado laboral y la transformación digital que está viviendo nuestra región", ha explicado la consejera portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La principal novedad será la implantación del primer título dual de la Universidad de Extremadura. Se trata del grado en Documentación y Gestión de la Información Digital, una formación en la que los estudiantes combinarán la enseñanza en las aulas con formación práctica en empresas e instituciones.

Según ha defendido Manzano, este modelo facilitará la incorporación de los alumnos al mercado laboral al permitirles adquirir experiencia profesional durante su etapa universitaria. La Junta enmarca esta nueva titulación en su apuesta por una universidad más conectada con el tejido productivo y con las necesidades reales de empresas y administraciones.

Dos nuevos másteres

La oferta aprobada por el Consejo de Gobierno se completa con dos nuevos másteres. El primero será el máster en Calidad, Seguridad e Innovación de la Industria Cárnica, vinculado a un sector que la Junta considera estratégico para Extremadura. El segundo será el máster interuniversitario en Química Teórica y Modelización Computacional.

"Con estas nuevas enseñanzas seguimos reforzando la oferta de la universidad pública extremeña, de la Universidad de Extremadura, para responder a todos esos retos del presente y, por supuesto, del futuro", ha señalado Manzano.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

La portavoz del Ejecutivo regional ha subrayado que el objetivo es que la UEx mantenga su papel como motor de conocimiento, atracción de talento y desarrollo para la comunidad autónoma. "Queremos que la UEx siga siendo un referente capaz de atraer talento, de generar conocimiento y de contribuir al desarrollo de nuestra comunidad", ha afirmado.

Manzano también ha vinculado la ampliación de la oferta académica con la necesidad de retener población joven en la región. "Queremos que cada vez más jóvenes puedan estudiar en nuestra región, puedan estudiar en Extremadura y desarrollar aquí su proyecto de vida", ha añadido.

Campo de voluntariado en Mérida

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde al apoyo económico para el campo de voluntariado juvenil Yacimiento Arqueológico de Mérida, una iniciativa que se celebrará entre el 3 y el 14 de agosto y en la que participarán 15 jóvenes de entre 18 y 30 años.

Durante esos días, los participantes desarrollarán actividades relacionadas con la conservación y la difusión del patrimonio arqueológico de la ciudad de Mérida. El proyecto contará con la colaboración del Instituto de la Juventud de Extremadura y del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

La Junta destinará casi 20.000 euros a esta iniciativa, una cantidad que permitirá contratar al equipo encargado de dirigir y coordinar las actividades del campo de voluntariado.

"Seguimos impulsando actividades que permiten a nuestros jóvenes formarse, convivir y participar en la conservación de nuestro patrimonio, porque sin duda también es una forma de fortalecer su vínculo con Extremadura y con su historia", ha concluido Manzano.