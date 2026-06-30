"Residencias como hogares": Extremadura completa en Torrejoncillo el despliegue de sus nuevos centros médicos para mayores

Último paso para completar el despliegue de las nuevas residencias médicas para mayores. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la contratación de las obras de la primera fase del centro de convalecencia y cuidados médicos de Torrejoncillo, el último de los ocho recursos que tiene previsto construir la Junta de Extremadura en el marco del nuevo modelo de atención a los mayores.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 12 millones de euros y según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, su objetivo es que el Área de Salud de Coria cuente con un centro geriátrico de referencia comarcal para la atención integral a las personas mayores. Contará con 40 plazas y dispondrá de dos espacios diferenciados. Por un lado, una zona residencial para personas mayores en situación de dependencia y, por otro, un área de convalecencia para pacientes que, tras una enfermedad o una intervención quirúrgica, necesiten atención sanitaria antes de regresar a su domicilio o a su residencia habitual.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. / Juntaex

"Con este nuevo servicio en el área de salud de Coria completamos los ocho centros de convalecencia previstos en Extremadura", ha señalado Manzano. La portavoz ha defendido que la Junta consolida así "una red pública de recursos adaptados a las nuevas necesidades asistenciales" y avanza en "un nuevo modelo de atención residencial con centros comarcales que se están implantando en todas las áreas de salud".

Residencias "como hogares"

Estos centros son el paradigma del nuevo modelo de atención en el que el Sepad quiere poner en marcha: residencias de mayores "como hogares" frente a los macrocomplejos que se levantaron en la época del Imserso. Para la construcción de los ocho centros la inversión prevista es de 38 millones de euros, que se sufragarán con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Todos se ubican en pequeños municipios, uno por cada área de salud, ya que uno de sus objetivos es ayudar a reducir la presión hospitalaria.

La particularidad de estas residencias de cuidados médicos es que cuentan con dos zonas diferenciadas: un ala residencial, donde los mayores en situación de dependencia puedan vivir en un entorno "hogareño" y mejorando su privacidad respecto a los centros actuales; y un ala de convalecencia y cuidados continuos para aquellas personas que necesiten atención tras un proceso hospitalario (por ejemplo una operación de cadera) hasta conseguir la recuperación y la mayor independencia posible para su reintegración al lugar de residencia habitual (centro o domicilio).

El primero de los ocho centros se licitó en Guareña en abril de 2023 por 6,6 millones de euros. A este le siguió el de Jerez de los Caballeros, con un presupuesto de 9,1 millones de euros; las de Herrera del Duque y Tejeda de Tiétar (8,3 millones), Brozas (9,3 milloens), Piornal (7,5 millones), Llerena (7,8) y por último, el de Torrejoncillo.

Simulación del proyecto del centro de convalecencia y cuidados para mayores de Brozas. / El Periódico

Más de 5 millones para cuidados médicos continuados

El Consejo de Gobierno también ha aprobado este martes la tramitación de un nuevo contrato para garantizar la atención sanitaria a personas que ya no necesitan permanecer ingresadas en un hospital, pero que todavía no pueden regresar a su casa porque requieren cuidados médicos continuados. La Junta destinará más de 5 millones de euros entre 2026 y 2028 para atender hasta 45 pacientes al día durante todo el año. Estos pacientes podrán permanecer ingresados para recibir atención médica, cuidados de enfermería y rehabilitación.

Actualmente, este servicio se presta en el Hospital Ribera Almendralejo. Con el nuevo contrato, según ha explicado Manzano, el objetivo es garantizar la continuidad del servicio, mejorar la atención que reciben los pacientes y pasar a un procedimiento abierto que fomente la competencia. "Lo que buscamos es asegurar la continuidad asistencial y cambiar a un procedimiento abierto que fomente la competencia y que mejore la prestación de servicio", ha indicado.

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El nuevo contrato incorpora, según la Junta, varias mejoras respecto al modelo actual. Entre ellas, el aumento del personal sanitario, la ampliación de las medidas de seguridad y la actualización del precio por plaza y día. "Seguimos reforzando la continuidad asistencial y garantizando que los pacientes reciban los cuidados necesarios, porque ofrecer una buena atención sanitaria también significa acompañar a las personas durante todo su proceso de recuperación", ha concluido Manzano.