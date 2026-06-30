La segunda universidad privada de Extremadura supera el dictamen del Consejo Económico y Social

La segunda universidad privada de Extremadura ha dado un nuevo paso en su tramitación. El proyecto de la Universidad Abierta de Extremadura-ONEX, promovido por Planeta di Agostini Formación, ha recibido dictamen favorable del Consejo Económico y Social de Extremadura (CES), aunque no por unanimidad. UGT Extremadura ha presentado un voto particular para dejar constancia de su rechazo a esta iniciativa, al considerar que no garantiza suficientemente el interés general, el arraigo territorial ni la protección de la Universidad de Extremadura (UEx).

El sindicato sostiene que este nuevo proyecto privado responde a una lógica “mercantil” y advierte de que su implantación puede contribuir a debilitar el sistema universitario público extremeño. Para UGT, la autorización de nuevas universidades privadas sin garantías suficientes abre la puerta a iniciativas con escasa vinculación real con la comunidad, con poca implicación en su realidad social, económica y productiva y con una posible competencia directa para la UEx, afirma en un comunicado.

Próximos pasos

El dictamen favorable del CES no supone todavía la aprobación definitiva del proyecto, pero sí permite que la tramitación siga avanzando. La iniciativa deberá pasar ahora por el Consejo de Estado, volver después al Consejo de Gobierno de la Junta y ser remitida finalmente a la Asamblea de Extremadura, que tendrá la última palabra sobre la implantación de la que sería la segunda universidad privada de la región, tras la aprobación de la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE).

Andrés Rodríguez

La Universidad Abierta de Extremadura-ONEX plantea una enseñanza principalmente a distancia y tendrá sede en Badajoz. Su oferta contempla once grados, doce másteres y tres doctorados, además de cuatro facultades —Educación, Psicología, Empresa, Ciencias e Ingeniería— y una escuela de doctorado.

Entre los grados previstos figuran titulaciones ya muy demandadas en la Universidad de Extremadura, como Psicología, Educación Infantil, Educación Primaria, Matemáticas e Ingeniería Informática, junto a otros estudios que no se ofertan actualmente en la comunidad, como Marketing, Data Science, Ingeniería Biomédica, Business Intelligence, Administración y Dirección de Empresas y Recursos Humanos.

La oferta se completa con másteres como el de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Psicopedagogía, Psicología Clínica General, Neuropsicología, Ciberseguridad o Inteligencia Artificial. También plantea tres programas de doctorado: Psicología y Educación, Empresa y Negocios, y Ciencias e Ingeniería.

Sin arraigo suficiente

UGT Extremadura considera, sin embargo, que a la Universidad Abierta “le sobra el complemento de Extremadura”. Entiende que se trata de un proyecto ajeno a la región y a su futuro, con una presencia física mínima en el territorio y una estructura que, a su juicio, podría haberse ubicado en cualquier otro punto del país.

La organización sostiene que la iniciativa no tendría una repercusión reseñable en términos educativos, económicos, académicos o de prestigio universitario para la comunidad autónoma. A su juicio, el modelo planteado se aproxima más a una lógica de “franquicia” que a un proyecto universitario plenamente integrado en Extremadura.

Para UGT, la propuesta prioriza el beneficio económico frente al interés general, la transferencia de conocimiento, el cambio productivo y el desarrollo regional. “El acceso en igualdad de condiciones a la educación superior para el conjunto de la ciudadanía extremeña solo se garantiza plenamente desde la Universidad Pública”, defiende la organización.

UGT también cuestiona que exista una necesidad social suficiente o una demanda real que justifique la autorización de una universidad privada online con una oferta limitada. Según el sindicato, el público objetivo del proyecto sería en gran medida foráneo, lo que refuerza su idea de que la iniciativa no nace para responder a las necesidades de la ciudadanía extremeña ni del tejido productivo regional.

Además, la organización advierte de que la nueva universidad supondría una competencia directa con la Universidad de Extremadura, especialmente en aquellos grados que aparecen duplicados. A su juicio, esta situación no beneficiaría ni al sistema universitario extremeño ni al estudiantado, y podría contribuir a fragmentar recursos, demanda y reconocimiento académico.

Calidad, empleo e investigación

El voto particular de UGT también expresa preocupación por los efectos que el modelo propuesto puede tener sobre la calidad académica y las condiciones laborales del personal universitario. Otro de los puntos críticos es la investigación. El sindicato recuerda que una universidad no puede limitarse a impartir formación, sino que debe generar conocimiento y contribuir al desarrollo del territorio. En el caso de la Universidad Abierta, el proyecto contempla destinar a investigación el mínimo legal del 5% del presupuesto, una cifra que, para UGT, cumple formalmente la norma pero revela una concepción “marginal” de la actividad investigadora.

UGT reclama la elaboración de una Ley de Universidades de Extremadura que establezca condiciones mínimas de calidad, exigencias claras y garantías suficientes para evitar una competencia desleal en perjuicio de la Universidad Pública. Mientras esa norma no esté en vigor, el sindicato defiende que debería existir un compromiso político para no autorizar nuevas universidades privadas en la región.