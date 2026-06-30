Tres localidades extremeñas, entre las más calurosas del país en una jornada con alerta naranja

Extremadura vuelve a afrontar este martes una jornada marcada por el calor intenso después de una madrugada en la que tres localidades de la región se han situado entre las más calurosas del país, según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Coria, Serradilla y Cañaveral, en la provincia de Cáceres, aparecen entre las estaciones con temperaturas más altas de España en las primeras horas del día.

En Coria, los termómetros han llegado a marcar 31,5 grados a medianoche, una cifra que la sitúa entre los valores más elevados recogidos por la Aemet. También han destacado Serradilla, con 30,6 grados a las 00.10 horas, y Cañaveral, con 30,3 grados a esa misma hora. Son registros propios de una noche tórrida, en la que el calor apenas ha dado tregua antes de que las máximas vuelvan a dispararse durante el día.

Avisos activos

El episodio de altas temperaturas continúa ganando intensidad en Extremadura, donde la Aemet mantiene activado el aviso amarillo en prácticamente toda la comunidad. La excepción está en las Vegas del Guadiana, donde el nivel de riesgo se eleva a naranja ante la previsión de que los termómetros puedan alcanzar los 40 grados.

Mapa de avisos de la Aemet. / Aemet

La situación confirma la entrada de la región en un periodo prolongado de calor extremo, con jornadas en las que las máximas superarán con facilidad los 38 grados en numerosos puntos y noches en las que las mínimas seguirán siendo muy elevadas. La persistencia del calor será, precisamente, uno de los principales factores de riesgo durante los próximos días.

En la provincia de Badajoz, las temperaturas más altas se esperan en las Vegas del Guadiana, mientras que en la de Cáceres el calor también será acusado en zonas del Tajo y del Alagón. Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y extremar las precauciones con mayores, menores y personas vulnerables.

Semana muy dura

Este nuevo repunte térmico llega después de que las previsiones apuntaran a varios días consecutivos de máximas por encima de los 40 grados en algunas zonas de Extremadura. En localidades como Badajoz, los termómetros podrían escalar en los próximos días hasta valores cercanos a los 44 grados, mientras que en Cáceres capital también se esperan máximas próximas o superiores a los 40 conforme avance la semana.

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El calor tampoco dará demasiada tregua durante las madrugadas. La Aemet ya refleja registros nocturnos superiores a los 30 grados en puntos de la región, una circunstancia que agrava la sensación de bochorno y dificulta el descanso. En este contexto, Extremadura encara una semana de temperaturas muy elevadas y avisos meteorológicos activos por calor.