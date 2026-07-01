El cine de verano vuelve a Extremadura: estos son los pueblos, fechas y películas

El cine vuelve este verano a las plazas, parques y espacios públicos de Extremadura. El programa de Cine de Verano de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) arranca este miércoles, 1 de julio, en Madroñera y Valverde de Leganés, y llevará películas a 91 localidades de la región hasta el próximo 31 de agosto.

La 28º edición contará con 328 proyecciones gracias a la colaboración de 76 universidades populares. La iniciativa mantiene su objetivo de acercar la cultura a municipios que, en muchos casos, no cuentan con salas de cine, y convertir durante las noches de verano los espacios públicos en puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, ha destacado este miércoles el trabajo que desarrolla AUPEX a través de este programa y la implicación de los ayuntamientos que participan mediante la Red de Universidades Populares.

Gil Soto ha recordado además el apoyo de la Junta al cine en la región, con ayudas que este año se duplicarán, y ha enmarcado el Cine de Verano dentro de las actividades que contribuyen a difundir el audiovisual y a garantizar el acceso a la cultura en todo el territorio. "Apoyar el cine de verano no es solo apoyar el territorio y que todo el mundo tenga una cultura accesible", ha señalado.

Medio rural

El presidente de AUPEX, Miguel Sansón, ha definido este programa como uno de los "más reconocidos y reconocibles" de las Universidades Populares. Su valor, ha indicado, está en llevar el cine al ámbito rural y en convertir parques y plazas en salas al aire libre durante las noches de verano.

Sansón ha puesto también en valor el papel de las 222 universidades populares que existen en Extremadura, una red que contribuye a generar oportunidades, dinamizar los pueblos y acercar la cultura y el conocimiento "donde más se necesita". Además del cine, su actividad incluye propuestas vinculadas a la danza, la música popular y clásica, la lectura, la memoria o la conservación del patrimonio.

La directora de Cultura y Programas Culturales de AUPEX, Marta del Pozo Ochoa, ha explicado que la programación de este año responde a un modelo “equilibrado”, con una combinación de éxitos familiares, cine de autor, producciones europeas y películas que abordan cuestiones sociales de actualidad.

La programación

La cartelera incluye 19 títulos de producción española e internacional, pensados para familias, jóvenes, adultos y mayores. La selección abarca animación, comedia, drama, acción, aventura y fantástico, con especial presencia del cine español y europeo.

Entre las películas con mayor presencia figura Robot salvaje, que se proyectará en 45 localidades. También destacan Paddington: Aventura en la selva, con pases en 43 municipios; Una película de Minecraft: Block Party, que llegará a 29; y Eli y el equipo de... y Sin instrucciones, previstas en 26 localidades cada una.

La programación incluye además títulos como Wolfgang, Extraordinario, Cómo entrenar a tu dragón, Flow, un mundo inundado, La luz de Aisha o Twisters, que rondarán la veintena de proyecciones cada una durante el verano.

Junto al cine familiar y de animación, AUPEX mantiene una línea de películas pensadas para abrir diálogo y reflexión sobre temas sociales. En esa parte de la programación figuran Sorda, Figuras ocultasÁgoraSiempre nos quedará mañana, Érase una vez mi madre, La abuela y el bosque, Sin cobertura, Por todo lo alto y Muy lejos.

También tendrá presencia el espacio Cine y Mujer, dedicado a cintas que abordan la igualdad de género. Con ello, el programa busca que el cine de verano no sea solo una propuesta de ocio, sino también una herramienta cultural para compartir historias, miradas y debates en los municipios.

Los municipios

El programa llegará este verano a Aceuchal, Ahigal, Ahillones, Alange, Alcuéscar, Alía, La Calera y Poblado de Cijara, en el término de Alía; Almendralejo, Atalaya, Azuaga, Cardenchosa, Barcarrota, Belvís de Monroy, Casas de Belvís, Berlanga, Bienvenida, Bohonal de Ibor, Cabezuela del Valle, Calamonte, Campanario, Cañamero, Casas de Don Pedro, Casatejada, Castañar de Ibor, Castilblanco, Cedillo, Don Álvaro, Entrerríos, Esparragosa de Lares, Feria, Fregenal de la Sierra, Fuentes de León, Guadalupe, Guadiana, Herrera del Duque, Higuera la Real, Hornachos, Jarandilla de la Vera, Jerez de los Caballeros, Brovales, La Bazana, Valuengo, Jerte, La Garrovilla, Lobón, Guadajira, Logrosán, Los Santos de Maimona, Losar de la Vera, Madroñera, Magacela, Miajadas, Alonso de Ojeda, Casar de Miajadas, Mirabel, Monesterio, Montehermoso, Navalvillar de Pela, Obando, Vegas Altas, Navas del Madroño, Oliva de la Frontera, Olivenza, Palomas, Puebla de Alcocer, Puebla de la Calzada, Puebla de la Reina, Ribera del Fresno, Serrejón, Siruela, Talarrubias, Torrejoncillo, Valdencín, Trujillo, Valdecaballeros, Valdelacalzada, Valdivia, Valencia del Ventoso, Valverde de Leganés, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena, Villanueva del Fresno, Villar del Rey, Zafra y Zal.