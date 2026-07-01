Los embalses extremeños cruzan el ecuador del año casi al 80%, su mejor nivel desde 2014

Más de un decenio llevaban los embalses extremeños sin atravesar el ecuador del año con un nivel superior al actual. Con información del lunes pasado, marcaban de media casi un 80% de su aforo (78,9%), algo por encima del muy apreciable (76,5%) de igual semana de 2025 y pulverizando el promedio de la última década (57,65%). Desde junio de 2014, cuando a esas alturas del año superaban el 86% de su capacidad, no había tanta agua contenida en las presas extremeñas.

Por provincias

En total, los embalses de la comunidad autónoma han empezado esta semana con 11.395 hectómetros cúbicos en su interior, de un máximo de 14.444 hectómetros cúbicos. De ellos, 6.284 en la provincia de Badajoz, lo que supone un 81,7% de su potencial, y los restantes 5.111 en los de la provincia de Cáceres, que se traducen en un 75,7%, de acuerdo con la información recopilada por la web especializada embalses.net.

Los diez mayores embalses extremeños concentran la mayor parte de la reserva. Entre La Serena, Alcántara, Cíjara, Valdecañas, Gabriel y Galán, Alange, Orellana, García de Sola, Zújar y Cedillo suman 10.285 hm³ de los 11.395 hm³ almacenados en la comunidad. En otras palabras, aproximadamente nueve de cada diez hectómetros cúbicos están en esos grandes sistemas.

Contrastes

Dentro de ellos hay contrastes. Cíjara está al 89,2%, La Serena al 90,5% y Cedillo al 97,3%, mientras que otros se mueven bastante más bajos: Alange está al 53,5%, García de Sola al 60,5% y Gabriel y Galán al 65,8%.

Respecto a la semana anterior se han perdido 256 hm³, una bajada de 1,77 puntos porcentuales. La caída semanal se concentra sobre todo en los grandes embalses. Alcántara es el que concentra un diferencial de más entidad, con 89 hm³ menos, aunque sigue en 2.524 hm³ de los 3.160 hm³ de capacidad, cerca del 79,9%.