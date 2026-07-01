Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Reserva hídrica en Extremadura

Los embalses extremeños cruzan el ecuador del año casi al 80%, su mejor nivel desde 2014

Las presas de la región encaran julio al 78,9% de su capacidad, por encima del dato de 2025 y más de 20 puntos sobre la media de la última década

Embalse de La Serena desembalsando en febrero pasado.

Embalse de La Serena desembalsando en febrero pasado. / CHG / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Más de un decenio llevaban los embalses extremeños sin atravesar el ecuador del año con un nivel superior al actual. Con información del lunes pasado, marcaban de media casi un 80% de su aforo (78,9%), algo por encima del muy apreciable (76,5%) de igual semana de 2025 y pulverizando el promedio de la última década (57,65%). Desde junio de 2014, cuando a esas alturas del año superaban el 86% de su capacidad, no había tanta agua contenida en las presas extremeñas. 

Por provincias

En total, los embalses de la comunidad autónoma han empezado esta semana con 11.395 hectómetros cúbicos en su interior, de un máximo de 14.444 hectómetros cúbicos. De ellos, 6.284 en la provincia de Badajoz, lo que supone un 81,7% de su potencial, y los restantes 5.111 en los de la provincia de Cáceres, que se traducen en un 75,7%, de acuerdo con la información recopilada por la web especializada embalses.net.

Los diez mayores embalses extremeños concentran la mayor parte de la reserva. Entre La Serena, Alcántara, Cíjara, Valdecañas, Gabriel y Galán, Alange, Orellana, García de Sola, Zújar y Cedillo suman 10.285 hm³ de los 11.395 hm³ almacenados en la comunidad. En otras palabras, aproximadamente nueve de cada diez hectómetros cúbicos están en esos grandes sistemas.

Contrastes

Dentro de ellos hay contrastes. Cíjara está al 89,2%, La Serena al 90,5% y Cedillo al 97,3%, mientras que otros se mueven bastante más bajos: Alange está al 53,5%, García de Sola al 60,5% y Gabriel y Galán al 65,8%.

Noticias relacionadas y más

Respecto a la semana anterior se han perdido 256 hm³, una bajada de 1,77 puntos porcentuales. La caída semanal se concentra sobre todo en los grandes embalses. Alcántara es el que concentra un diferencial de más entidad, con 89 hm³ menos, aunque sigue en 2.524 hm³ de los 3.160 hm³ de capacidad, cerca del 79,9%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los mayores de 60 podrán viajar por Extremadura desde 27 euros: cómo pedir plaza y todos los destinos
  2. La desregulación de Vox plantea eliminar los planes de igualdad en las empresas y acabar con el registro horario
  3. Año negro para Extremadura: muere un hombre de 43 años en Pinofranqueado al caer desde dos pisos
  4. Las mujeres que cosen paracaídas militares avalados por la OTAN en un pueblo extremeño de menos de 300 habitantes
  5. Una conservera de Extremadura, líder en Europa, recibe 1,6 millones para sustituir gas por calor renovable
  6. Cuando la tierra cura: el proyecto que nace en La Vera para reinventar el campo
  7. La UEx recibe 42.120 preinscripciones: las carreras con más competencia y las fechas de matrícula
  8. Los cinco sitios para comer este verano en Extremadura que recomiendan los famosos en la Guía Repsol

Los embalses extremeños cruzan el ecuador del año casi al 80%, su mejor nivel desde 2014

Los embalses extremeños cruzan el ecuador del año casi al 80%, su mejor nivel desde 2014

Pablo Calvo, nuevo director de El Periódico Extremadura: "El reto es llegar al lector sin perder la esencia del oficio"

Pablo Calvo, nuevo director de El Periódico Extremadura: "El reto es llegar al lector sin perder la esencia del oficio"

Extremadura planteará una batalla judicial para no acoger a más menores migrantes

Extremadura planteará una batalla judicial para no acoger a más menores migrantes

El intenso calor pone a casi el 80% de los municipios de Extremadura en peligro extremo o muy alto de incendio

El intenso calor pone a casi el 80% de los municipios de Extremadura en peligro extremo o muy alto de incendio

Extremadura refuerza el seguro agrario de la cereza para proteger un cultivo clave en el norte de la región

Extremadura refuerza el seguro agrario de la cereza para proteger un cultivo clave en el norte de la región

Las playas de interior extremeñas, a examen: buena sombra y limpieza, pero problemas en los accesos

Las playas de interior extremeñas, a examen: buena sombra y limpieza, pero problemas en los accesos

Más de 20.000 hectáreas de regadío en Extremadura contarán con 13 millones para su conservación

Más de 20.000 hectáreas de regadío en Extremadura contarán con 13 millones para su conservación

El cine de verano vuelve a Extremadura: estos son los pueblos, fechas y películas

El cine de verano vuelve a Extremadura: estos son los pueblos, fechas y películas
Tracking Pixel Contents