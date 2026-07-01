El estudio que puede redibujar el mapa de las ZEPA en Extremadura se retrasa hasta diciembre por "imprevistos"

El estudio que puede servir de base para redibujar el mapa de la Red Natura 2000 en Extremadura tendrá que seguir esperando. El informe medirá pueblo a pueblo el impacto que figuras como las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) tienen sobre la economía local, los usos del suelo, la evolución demográfica y las posibilidades de desarrollo de los municipios afectados. El trabajo, que cuenta con un presupuesto de 478.000 euros, debía estar concluido antes del 30 de junio, pero los retrasos en la ejecución de las actuaciones, derivados de "imprevistos" surgidos durante su desarrollo, han obligado a modificar las fechas.

El Consejo de Gobierno aprobó este martes una adenda al convenio inicial suscrito entre la Junta y la Universidad de Extremadura (Uex) en diciembre de 2024 para ampliar los plazos en cinco meses más, de forma que el acuerdo se extenderá ahora hasta el 10 de diciembre de 2026. La modificación afecta también a la distribución económica entre anualidades, actuaciones y categorías de gasto, así como a los plazos de ejecución y justificación de los trabajos, confinanciados en un 85% con fondos FEDER.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

Impacto en los pueblos

La Red Natura 2000 en Extremadura está compuesta por 71 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 89 Zonas Especiales de Conservación (ZEC), con una superficie aproximada de 1.264.288 hectáreas, lo que representa un tercio de la economía regional

El objetivo del estudio es analizar si resulta necesaria una redelimitación y caracterización de la Red Natura 2000 en Extremadura, desde el punto de vista ambiental y territorial. La propia memoria del convenio parte de una realidad sensible: la gestión de estos espacios puede incidir de manera significativa en la economía y el desarrollo socioeconómico de la región, especialmente en zonas rurales afectadas por la despoblación.

El documento reconoce que la implantación de nuevas actividades en estos territorios y sus efectos sobre la economía y la población generan "dilemas y discrepancias". Por eso, el estudio busca una fórmula que permita compatibilizar el avance socioeconómico con el mantenimiento de la biodiversidad.

La Uex analizará los cambios de uso del suelo en los territorios y municipios incluidos dentro de la Red Natura 2000, así como la evolución de hábitats y especies protegidas. También comparará las medidas de conservación aplicadas en otras comunidades autónomas y en países europeos del ámbito mediterráneo para identificar problemas, desafíos y buenas prácticas.

Agencia ATLAS

Economía, despoblación y encuestas

Uno de los apartados más relevantes será el estudio del impacto de las zonas protegidas en la economía de cada municipio afectado. El convenio prevé análisis individuales y agrupados por cada espacio Red Natura 2000 seleccionado, además de un estudio de los cambios sociodemográficos tanto en los municipios incluidos dentro de la red como en aquellos limítrofes o con menor afección superficial.

El trabajo también incorporará encuestas y entrevistas en diferentes municipios. La memoria señala que la participación pública no fue suficientemente exhaustiva en las zonas afectadas por la Red Natura 2000 y plantea recoger la opinión de vecinos residentes e incluso de personas que tuvieron que emigrar.

Para ello, se utilizarán datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), el Sexpe, las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz y Eurostat, entre otras fuentes. El estudio también generará cartografía temática digital a partir de herramientas de Sistemas de Información Geográfica.

ZEC-ZEPA Sierra Grande de Hornachos. / Cedida

Posibles cambios en los planes de gestión

El resultado final será un informe con recomendaciones para mejorar los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 en Extremadura. El estudio no implica por sí mismo una modificación automática de los límites actuales, pero sí puede convertirse en una base técnica para futuras decisiones sobre redelimitación, usos compatibles, conservación y desarrollo rural.

La Junta y la Uex buscan con este trabajo una gestión más equilibrada de los espacios protegidos, capaz de preservar hábitats y especies sin dejar fuera las necesidades económicas y sociales de los municipios afectados.

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Con la ampliación aprobada ahora, ese análisis queda aplazado hasta diciembre de 2026. Será entonces cuando Extremadura pueda contar con una radiografía más completa del peso real de las ZEPA y de la Red Natura 2000 sobre su territorio, sus pueblos y su economía rural.