Extremadura coloca cinco de las diez máximas de España en una noche de más de 32 grados

Extremadura ha arrancado la jornada en lo más alto del mapa del calor en España. La región ha colocado cinco puntos entre las diez temperaturas más altas del país a medianoche, con la localidad cacereña de Serradilla a la cabeza. Allí el mercurio ha marcado 32,6 grados, la máxima nacional a esa hora, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El registro confirma la intensidad del episodio de calor que atraviesa la comunidad, que afronta este miércoles una jornada especialmente delicada por las altas temperaturas y que mirará también al monte de cara al jueves, cuando 188 municipios extremeños estarán en riesgo extremo de incendio forestal según el mapa del Infoex.

Cinco puntos extremeños entre los diez más calurosos

La madrugada ha sido especialmente dura en la provincia de Cáceres. Cañaveral ha sido el segundo punto más caluroso de España a medianoche, con 32,3 grados, mientras que Montehermoso ha ocupado el tercer puesto, con 32,2 grados.

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Extremadura también ha situado entre las diez máximas nacionales a Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz, con 31,8 grados, y a Puerto Rey, en Cáceres, con 31,7 grados.

Las diez temperaturas más altas registradas a medianoche han sido estas:

Serradilla (Cáceres): 32,6 grados Cañaveral (Cáceres): 32,3 grados Montehermoso (Cáceres): 32,2 grados Aeropuerto de Sevilla: 32,1 grados Piedralaves (Ávila): 31,9 grados Bailén (Jaén): 31,8 grados Navalvillar de Pela (Badajoz): 31,8 grados El Granado (Huelva): 31,7 grados Puerto Rey (Cáceres): 31,7 grados San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas): 31,7 grados

Estos valores han convertido a Extremadura en uno de los territorios donde más ha costado conciliar el sueño durante la madrugada. La noche tropical, e incluso tórrida en algunos puntos, da paso ahora a una jornada de calor extremo en buena parte de la comunidad.

Alerta naranja por 40 grados

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta naranja por altas temperaturas para este miércoles, 1 de julio, en varias comarcas de la región. El aviso estará vigente desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, coincidiendo con las horas centrales del día y el tramo de mayor riesgo para la población.

Según las previsiones de Aemet, podrán alcanzarse los 40 grados centígrados en toda la provincia de Badajoz. En la provincia de Cáceres, esa misma temperatura se espera en las comarcas de Tajo y Alagón y en la Meseta cacereña. Además, el mercurio podrá llegar a los 39 grados en las zonas de Villuercas y Montánchez.

La combinación de una madrugada muy cálida y una tarde con temperaturas próximas o iguales a los 40 grados aumenta el riesgo para la población, especialmente para personas mayores, menores de edad y colectivos vulnerables.

El jueves, riesgo extremo de incendio

El episodio de calor tendrá continuidad en el riesgo de incendios forestales. Según el mapa de previsiones del Infoex, este juevesunos 115 municipios extremeños estarán en riesgo extremo de incendio, una cifra que refleja el alcance territorial de la amenaza y obliga a extremar las precauciones en buena parte de la región.

El salto entre ambas jornadas marca la evolución del episodio: de la alerta naranja por altas temperaturas al escenario de máxima vigilancia forestal. La combinación de temperaturas muy elevadas, vegetación seca y condiciones favorables para la propagación del fuego convierte este tramo de la semana en uno de los más sensibles del verano.

El riesgo extremo afecta a municipios repartidos por las dos provincias y confirma que la amenaza no se concentra en un único punto del mapa, sino que se extiende por amplias zonas de Extremadura. La situación obliga a reforzar la prudencia en el medio natural y a evitar cualquier conducta que pueda provocar una ignición.

Recomendaciones del 112

Ante la alerta naranja por calor, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta refrigerados, evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas.

especialmente agua y zumos de fruta refrigerados, evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas. También se recomienda reducir la actividad física , permanecer en lugares ventilados o acondicionados y utilizar ropa ligera, holgada, de tejidos naturales y colores claros, además de sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

, permanecer en lugares ventilados o acondicionados y utilizar ropa ligera, holgada, de tejidos naturales y colores claros, además de sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, el 112 aconseja utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas durante el día, abrirlas por la noche para ventilar y mantener los alimentos en el frigorífico, vigilando siempre las medidas higiénicas de conservación.

bajar persianas y cerrar ventanas durante el día, abrirlas por la noche para ventilar y mantener los alimentos en el frigorífico, vigilando siempre las medidas higiénicas de conservación. Emergencias insiste además en la necesidad de prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando especialmente su grado de hidratación. En caso de emergencia, se recomienda contactar telefónicamente con el 112.

Precaución frente al fuego

El escenario previsto por el Infoex para el jueves obliga también a extremar la precaución frente al riesgo de incendios forestales. En jornadas de calor intenso y riesgo extremo, cualquier imprudencia puede tener consecuencias graves, especialmente en zonas de campo, áreas forestales, cunetas, parcelas agrícolas o entornos próximos a vegetación seca.

La recomendación principal es evitar el uso de fuego o maquinaria que pueda generar chispas, no arrojar colillas ni residuos y avisar de inmediato al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio.

Extremadura encara así uno de los episodios más delicados del inicio del verano, después de colocar cinco puntos entre las diez máximas de España a medianoche, con Serradilla como localidad más calurosa del país, una jornada de hasta 40 grados y un mapa forestal que sitúa a 188 municipios en riesgo extremo de incendio.