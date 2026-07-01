Extremadura entra en el nuevo pago de 223 millones por las borrascas que anegaron casi 11.000 hectáreas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado un nuevo pago de 223,3 millones de euros en ayudas extraordinarias a agricultores y ganaderos de Extremadura y Andalucía afectados por el tren de borrascas registrado entre los meses de enero y febrero.

Este segundo abono alcanza a 12.025 titulares de explotaciones agrarias de ambas comunidades. La nota del Ministerio no desglosa cuántos beneficiarios ni qué importe corresponden específicamente a Extremadura, aunque la región figura entre los territorios incluidos en esta nueva fase de pagos.

Con este desembolso, el importe total abonado por el Gobierno dentro de esta línea de ayudas asciende ya a 1.304 millones de euros, distribuidos entre 110.074 agricultores y ganaderos, según ha informado el Ministerio de Agricultura. Las subvenciones extraordinarias fijan cuantías individuales de entre 5.000 y 25.000 euros para los afectados.

El Periódico Extremadura

Extremadura, entre las más golpeadas

El pago llega después de que Extremadura haya sido una de las comunidades más afectadas por los temporales. Según los datos del Portal Registral de Emergencias (PRE) activado por el Colegio de Registradores, la región acumuló en torno a 10.950 hectáreas anegadas y 360 construcciones afectadas tras el paso consecutivo de varias borrascas atlánticas, lo que la situó como la segunda comunidad autónoma más castigada, solo por detrás de Andalucía.

El impacto fue especialmente severo en la provincia de Badajoz. El entorno de Don Benito, Villar de Rena, Madrigalejo y zonas próximas sumó unas 8.040 hectáreas bajo el agua, con 3.609 fincas impactadas y 350 construcciones incluidas en el perímetro afectado, según el PRE. A ello se añadieron otras 1.950 hectáreas inundadas en municipios situados a lo largo del Guadiana y del Guádamez, con 100 fincas registrales afectadas y 10 construcciones dañadas.

En la provincia de Cáceres, el foco se situó en el ámbito de Coria, donde el Portal Registral de Emergencias contabilizó casi 960 hectáreas inundadas junto al cauce del río Alagón y 166 fincas registrales perjudicadas.

Daños millonarios en el regadío

Las borrascas también dejaron daños importantes en las infraestructuras hidráulicas extremeñas. La Asociación de Regantes de Extremadura (Regantex) estimó entre ocho y nueve millones de euros los desperfectos causados por los temporales en canales de riego, explotaciones privadas y redes hidráulicas.

Según Regantex, las afecciones alcanzaron a los cinco grandes canales que abastecen cerca de 190.000 hectáreas de regadío en la región. Entre los daños detectados figuran desbordamientos y erosiones en canales principales, presas sobrepasadas, sifones colmatados, tuberías dañadas, desprendimientos, socavones en paredes de canal y deterioro de caminos.

La organización agraria La Unión elevó incluso la estimación de pérdidas agrarias por las inundaciones hasta los 250 millones de euros en Extremadura y reclamó a la Junta que las valoraciones de los daños fueran realizadas por técnicos de la Administración.

Ayudas por las borrascas

El nuevo pago forma parte de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado para responder a los daños provocados por los temporales registrados a comienzos de año. El objetivo, según Agricultura, es apoyar al sector agrario y contribuir a la recuperación de las explotaciones afectadas.

Los agricultores y ganaderos que reciben ahora la ayuda estaban incluidos en el segundo listado de potenciales beneficiarios publicado el pasado 30 de abril, que recogía inicialmente a 27.462 titulares.

De ellos, los 12.025 beneficiarios definitivos han formalizado dentro del plazo establecido la aceptación expresa de la ayuda y la firma de la declaración responsable de los daños, que fueron evaluados de oficio.

Beneficiarios sin PAC en 2025

Este segundo listado incorpora principalmente a agricultores y ganaderos que no percibieron ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en 2025, pero que sí figuran inscritos en los registros autonómicos de explotaciones agrarias o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas.

También incluye a quienes solicitaron la ayuda compensatoria a joven agricultor en Extremadura y Andalucía durante la campaña de 2025.

El Ministerio ha avanzado además que próximamente publicará un tercer listado de potenciales beneficiarios de estas ayudas, por lo que el proceso de compensación a las explotaciones dañadas por las borrascas continuará abierto.

Toda Extremadura, zona afectada

El pago se enmarca en la respuesta estatal posterior a los temporales. El Consejo de Ministros incluyó el pasado abril a toda Extremadura en la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por los daños causados por la borrasca Nils, dentro de un acuerdo que abarcó territorios de trece comunidades autónomas.

Esa declaración no implicaba el cobro automático de compensaciones, pero sí habilitaba a los distintos ministerios a activar ayudas y subvenciones por daños personales, materiales, municipales, fiscales, laborales y agrarios. En el caso del campo, abría la puerta a subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura.

Para el campo extremeño, este segundo pago supone una nueva inyección dentro de una línea estatal destinada a paliar los efectos de un episodio que dejó miles de hectáreas anegadas, fincas afectadas, infraestructuras de regadío dañadas y explotaciones pendientes aún de recuperar la normalidad tras uno de los temporales más duros del inicio de año.