Gastronomía
Extremadura lleva su cocina a Bruselas con el sello de sus mejores productos
Una delegación de 14 representantes aborda en la UE el papel de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, el comercio y la promoción exterior de la gastronomía regional
Extremadura ha llevado a Bruselas una parte de su despensa y de su cocina. Una delegación de 14 representantes del sector gastronómico regional ha participado durante tres días en unas jornadas organizadas por el eurodiputado socialista extremeño Ignacio Sánchez Amor para conocer de cerca cómo influyen las políticas europeas en los productos con sello de calidad, el comercio, la agricultura y la promoción exterior.
En el Parlamento Europeo, los eurodiputados socialistas Cristina Maestre y Marcos Ros presentaron el trabajo de la Delegación Socialista Española en materias vinculadas a la gastronomía. Maestre abordó la dimensión agrícola y agroalimentaria, mientras que Ros explicó la relación entre cocina, cultura, patrimonio y desarrollo regional.
La delegación asistió además a una audiencia pública de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y conoció el funcionamiento de la Unidad de Catering del Parlamento Europeo, incluida una visita a sus cocinas. La agenda permitió observar cómo una institución comunitaria gestiona también, desde dentro, la alimentación y los servicios ligados a la restauración.
En la Comisión Europea, el grupo se reunió con Diego Canga, subdirector general de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. En ese encuentro se trataron cuestiones como la estrategia "De la Granja a la Mesa", las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas, tres ámbitos especialmente sensibles para los alimentos que buscan diferenciarse por su origen, calidad y vínculo con el territorio.
Calidad, comercio y sello europeo
La visita incluyó también encuentros con responsables de la Dirección General de Comercio, incluido el equipo encargado de las negociaciones del acuerdo UE Mercosur. Este punto conecta la gastronomía extremeña con uno de los debates europeos más delicados para el campo y la agroindustria: cómo abrir mercados sin debilitar a las producciones locales ni rebajar las exigencias que se aplican a los productores europeos.
El recorrido se completó con una reunión en la Representación Permanente de España ante la UE, donde los asistentes conocieron la posición del Gobierno de España en el Consejo sobre cuestiones de interés para el sector. La delegación visitó asimismo el Comité Europeo de las Regiones, donde el Secretariado de la Comisión de Recursos Naturales y Jordi Harrison, secretario general del PES en el Comité, explicaron la función de este órgano como "puente" entre las administraciones locales y regionales y la UE.
La gastronomía como patrimonio
La agenda incorporó un encuentro con la Unesco, centrado en la visión de la gastronomía como patrimonio cultural intangible. En el caso extremeño, esa dimensión cultural está presente en recetas, productos, paisajes y saberes que forman parte de la identidad de la región.
Los participantes mantuvieron igualmente un intercambio con Chema Chacón, profesional extremeño del sector y fundador de Mediterranea Food & Events, quien compartió su experiencia en la promoción de productos extremeños y españoles en Bruselas.
Con estas jornadas, la organización espera haber contribuido a dar a conocer el trabajo que se desarrolla en el ámbito europeo en áreas directamente relacionadas con los productos y servicios extremeños vinculados a la cocina y la gastronomía. También busca acercar la UE, sus instituciones y su funcionamiento a la ciudadanía, mostrándola como una realidad "más cercana" y "presente en el día a día" de la región.
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