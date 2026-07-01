La gasolina y el gasóleo estrenan una rebaja fiscal de 15 céntimos por litro en Extremadura

El Real Decreto-ley aprobado para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio ya está en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma establece una rebaja fiscal de 15 céntimos por litro en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos durante el mes de julio.

La medida se aplica a los productos de consumo más extendido, es decir, al gasóleo y a las gasolinas sin plomo. El esquema aprobado por el Gobierno contempla una retirada progresiva, de modo que esa cuantía se reducirá a 10 céntimos por litro en agosto y a 5 céntimos en septiembre. A partir de octubre, salvo que se active la cláusula de salvaguarda prevista en la norma, la rebaja desaparecería.

Qué pasará si los precios vuelven a subir

El decreto incluye un mecanismo automático para reforzar de nuevo la ayuda si los carburantes repuntan con fuerza. Si el IPC de la gasolina o del gasóleo correspondiente a junio de 2026 supera en más de un 15% el del mismo mes del año anterior, la rebaja será de 20 céntimos por litro en agosto y de 15 céntimos en septiembre.

Además, si el IPC de julio supera ese umbral del 15% respecto al mismo mes del año anterior, la bajada fiscal será de 20 céntimos por litro durante septiembre. En la práctica, el alivio para los consumidores extremeños dependerá de cómo trasladen las estaciones de servicio esa rebaja fiscal al precio final. Por eso, la norma incorpora medidas de vigilancia sobre los márgenes de las gasolineras.

El campo y el transporte mantienen más protección

El decreto tiene especial incidencia en sectores con fuerte presencia en Extremadura, como el transporte por carretera, la agricultura y la ganadería. Para los profesionales del transporte se mantiene una ayuda total equivalente a 20 céntimos por litro durante julio, agosto y septiembre, combinando la rebaja del impuesto con las ayudas específicas al gasóleo profesional.

En el sector agrario, la ayuda para el gasóleo consumido por productores agrícolas y ganaderos se amplía hasta el 30 de septiembre de 2026. El cálculo podrá cubrir hasta el 70% de la diferencia entre el precio medio semanal del gasóleo agrario y el precio previo al inicio del conflicto, con un límite máximo de 0,2 euros por litro.

Además, el Gobierno añade 165 millones de euros para la ayuda extraordinaria destinada a compensar el incremento del coste de los fertilizantes. Esta línea resulta especialmente relevante para explotaciones de secano y regadío en Extremadura, donde el encarecimiento de los insumos pesa directamente sobre la rentabilidad de las campañas.

Luz y gas: una puerta abierta a nuevas rebajas

El decreto recuerda que desde el 1 de junio el IVA del gas y de la electricidad volvió al 21%, mientras que el Impuesto Especial sobre la Electricidad regresó del 0,5% al 5,11269632%. La rebaja que estuvo vigente en el primer paquete anticrisis no se aplicó durante junio porque estaba condicionada a la evolución del IPC de electricidad y gas natural.

No obstante, el Ejecutivo introduce una salvaguarda para recuperar de forma extraordinaria y temporal esas medidas en agosto y septiembre si se produce un deterioro de la situación y una evolución desfavorable de los precios. Es decir, la rebaja de impuestos a luz y gas no continúa de entrada, pero podría reactivarse si los indicadores vuelven a tensionarse.

El real decreto-ley también modifica la senda del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. El tipo será del 3,5% en 2027 y quedará en el 0% desde 2028, con el objetivo de reducir progresivamente esa carga sobre la producción eléctrica.

Gasolineras bajo vigilancia

Uno de los puntos más sensibles del decreto es el control sobre las estaciones de servicio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, tendrá que reforzar el seguimiento de los márgenes brutos de distribución mientras duren las rebajas fiscales.

La norma prevé la identificación de posibles comportamientos anómalos, previa audiencia de los establecimientos afectados. También obliga a las estaciones de servicio y a otros puntos minoristas de suministro de carburantes y combustibles a dar publicidad adecuada a las medidas fiscales temporales.

La finalidad es evitar que el alivio fiscal quede absorbido por incrementos no justificados de precios o márgenes. Para las gasolineras extremeñas, como para las del resto del país, la obligación será informar correctamente de las medidas y someterse al nuevo sistema de supervisión.

Condiciones para las empresas con ayudas

El decreto incorpora además condiciones laborales para las empresas beneficiarias de las ayudas directas. Hasta el 30 de septiembre de 2026, no podrán realizar despidos ni ceses de actividad justificados por causas vinculadas a la situación que regula la norma.

En el caso de las cooperativas, tampoco podrán adoptar acuerdos que supongan una reducción definitiva de puestos de trabajo o una modificación de la proporción de cualificaciones si esas decisiones se apoyan en causas derivadas del escenario económico cubierto por el decreto.

También se establece que las empresas obligadas a contar con un plan de movilidad sostenible deberán cumplirlo si reciben ayudas directas. El incumplimiento conllevará el reintegro de las cantidades percibidas.