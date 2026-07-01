Más de 20.000 hectáreas de regadío en Extremadura contarán con 13 millones para su conservación

El regadío del norte de Extremadura tendrá garantizada durante los próximos tres años la conservación de algunas de sus principales infraestructuras hidráulicas. Las zonas del Tiétar y Valdecañas, que suman más de 20.000 hectáreas en la provincia de Cáceres, concentran buena parte del contrato licitado por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por un importe de 13,1 millones de euros.

La actuación también alcanza a la zona regable de Alcolea, en Toledo, y contempla trabajos de explotación, vigilancia, inspección y mantenimiento de canales principales, acequias, desagües, compuertas de regulación, limpiarrejas, acueductos y sifones. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y tiene como objetivo garantizar la funcionalidad y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas que gestiona el organismo de cuenca en estas zonas regables.

Las actuaciones

Los trabajos incluyen labores de apoyo a la explotación durante la campaña de riego y tareas de gestión administrativa, además del mantenimiento programado y correctivo de las instalaciones. La CHT subraya que estas zonas requieren una atención continuada durante todo el año, con especial dedicación en los meses de riego, para asegurar el correcto funcionamiento hidráulico de la superficie regable.

La zona regable del Tiétar está situada aguas abajo de la presa de Rosarito, en el sur de la comarca cacereña de La Vera, y cuenta con una superficie regable aproximada de 15.297 hectáreas. Esta zona se divide en 17 sectores. Los sectores del I al X corresponden a la margen derecha, con 6.295 hectáreas, mientras que los sectores del XI al XVI pertenecen a la margen izquierda, con 9.002 hectáreas. Sus principales cultivos son el tabaco, el pimiento, los pastos, el maíz y los árboles frutales.

Valdecañas

Por su parte, la zona regable de Valdecañas se encuentra en el centro de la comarca de Campo Arañuelo, próxima a Navalmoral de la Mata, al norte del río Tajo y de los embalses de Valdecañas y Arrocampo. Su superficie actual regable es de 5.265 hectáreas. En esta zona predominan el almendro y el pasto, seguidos del olivo y el pistacho.

El contrato se completa con la zona regable de Alcolea, en la provincia de Toledo, que capta el agua del embalse de Azután, en la margen derecha del río Tajo. Su superficie actual regable es de 3.631 hectáreas y sus cultivos mayoritarios son la alfalfa, el maíz y los almendros. En conjunto, la licitación afecta a más de 24.000 hectáreas de superficie regable entre Cáceres y Toledo, aunque el grueso se concentra en Extremadura, con las zonas del Tiétar y Valdecañas como principales beneficiarias.