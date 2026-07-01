El intenso calor pone a casi el 80% de los municipios de Extremadura en peligro extremo o muy alto de incendio

Las altas temperaturas disparan el riesgo de incendios forestales porque convierten el paisaje en un combustible más seco, más inflamable y más fácil de propagar. Y cuando el calor dura varios días, o llega una ola de calor y poco después el comienzo de otra, el efecto se acumula porque el ecosistema no tiene tiempo de recuperarse.

“Está bastante claro que estamos a las puertas de un episodio de temperaturas muy altas en este comienzo de julio, con valores que serán elevados tanto de día como de noche en amplias zonas”, apunta Samuel Biener, climatólogo de Meteored España. “Todo parece indicar que las más altas se darán en el valle del Guadalquivir, Huelva y las Vegas del Guadiana, donde podrían alcanzar localmente los 42-44 grados centígrados desde el fin de semana”, añade. Un arranque de mes que llega después de un mes de junio que también ha sido extremadamente cálido, en calificación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Índice disparado

En este escenario de incremento continuado de las temperaturas, Extremadura pasa de un solo municipio considerado en riesgo extremo de incendios forestales durante este miércoles (Manchita, en Badajoz), a que sean 145 este jueves, de acuerdo al mapa del índice de peligro de incendios forestales recogido por el Plan de Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura, el Infoex, y elaborado a partir de datos de la Aemet. A ellos se suman otros 162 que estarán en riesgo muy alto, de forma que más de trescientos (307, casi un 80% del total) aparecen en colores rojo o naranja. Para el viernes, el rojo que identifica el grado de alerta más elevado aparece en 96 municipios. Mientras que el naranja (riesgo muy alto) afecta a 156.

Alerta

Extremadura y Andalucía volverán a estar en aviso de nivel naranja este jueves por altas temperaturas.