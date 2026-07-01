Infraestructuras y vivienda
La Junta afirma que el plan estatal de vivienda “llega tarde, viene impuesto, y es ajeno a la realidad extremeña”
Asegura que ejecutará sus recursos, aunque denuncia falta de diálogo e invasión competencial, al tiempo que recuerda que lo cofinancia al 40%
La Junta de Extremadura ha cargado contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar que “llega tarde, viene impuesto, es insuficiente y es ajeno a la realidad extremeña”, aunque ha adelantado que ejecutará los recursos asignados para no renunciar a la financiación.
La secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua, ha señalado este martes en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Asamblea que el plan fue aprobado “a finales del mes de abril” y que el texto definitivo no se conoció hasta su publicación en el BOE, lo que, a su juicio, deja sin margen a las comunidades autónomas. “El año 2026 será un año perdido, un año en el que las comunidades autónomas no podremos ejecutar las medidas porque simplemente no hay tiempo material para hacerlo”, ha afirmado.
López Paniagua ha defendido que el retraso evidencia que el ministerio “ha actuado sin planificación, improvisando y sin tener en cuenta” a las autonomías encargadas de aplicar el plan. Además, ha denunciado que Extremadura pidió participar en el diseño de las medidas, formular propuestas y adaptar el contenido a su realidad territorial, pero recibió “un portazo”.
Sin respuestas para la región
La representante autonómica ha advertido de que el plan no responde a la despoblación, la dispersión territorial ni a la falta de oferta asequible para las rentas extremeñas. A su juicio, el documento busca introducir por vía indirecta medidas de la Ley de Vivienda y uniformar la política de vivienda en toda España, incluso invadiendo competencias autonómicas.
La Junta también ha cuestionado el anuncio de los 7.000 millones de euros del plan, al recordar que el 40% debe ser aportado por las comunidades autónomas. En el caso de Extremadura, ha indicado que de los 210 millones atribuidos al plan, 84 millones corresponden a financiación autonómica. Frente a ello, en el ámbito regional ha citado los 22,6 millones destinados en 2026 al Plan Hábitat y los 46 millones para construcción y promoción de viviendas protegidas y sociales. “Extremadura ya invierte más que lo que el plan estatal nos obliga a cofinanciar”, ha defendido.
Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto, que había formulado la pregunta parlamentaria sobre este plan, ha reprochado a la Junta que no haya explicado con claridad cómo prevé ejecutar los recursos entre 2026 y 2030. Ha admitido que 2026 puede llegar tarde, pero ha reclamado concreción sobre los ejercicios 2027, 2028 o 2029 y ha preguntado si la comunidad invertirá los 84 millones de cofinanciación autonómica o dejará sin aprovechar fondos estatales.
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