La Junta impulsa la salida al exterior de empresas extremeñas con ayudas de hasta 5.400 euros

La Junta de Extremadura ha convocado una nueva edición del programa ‘Cheque Exporta’, una línea de apoyo dotada con 250.000 euros para facilitar que las empresas de la región den el salto a los mercados internacionales. La iniciativa busca reforzar la competitividad del tejido empresarial extremeño mediante asesoramiento especializado en comercio exterior, especialmente para aquellas compañías que comienzan a exportar o que quieren ampliar su presencia fuera de España.

Una convocatoria abierta a empresas y autónomos de la región

La convocatoria, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), está dirigida a personas físicas y jurídicas que desarrollen una actividad económica en la comunidad autónoma. También podrán acogerse a estas ayudas las comunidades de bienes y otras unidades económicas que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, según recoge la resolución publicada oficialmente.

Las ayudas tienen como finalidad facilitar el acceso a servicios de asesoramiento personalizado prestados por especialistas en comercio internacional. El objetivo es ayudar a las empresas extremeñas a identificar nuevas oportunidades de negocio, conocer la normativa de los países de destino y diseñar estrategias de internacionalización adaptadas a sus necesidades, tanto si se inician en la exportación como si buscan diversificar mercados.

Un plan de internacionalización como gasto subvencionable

Tendrá la consideración de gasto subvencionable la elaboración de un plan de internacionalización para la empresa extremeña que se esté iniciando en el acceso a mercados exteriores. Este documento deberá ser realizado por personal cualificado y servirá como hoja de ruta para orientar la entrada de la empresa en nuevos destinos comerciales, de acuerdo con las condiciones fijadas para el programa.

Ese plan deberá incluir, al menos, un diagnóstico inicial, un análisis de viabilidad económica y un plan financiero, además de la selección de mercados y la forma de entrada y posicionamiento. También deberá contemplar la política de producto o servicio, precio y comunicación, así como una hoja de ruta y herramientas de análisis para medir la evolución del proyecto internacional, elementos clave para ordenar la estrategia exterior de cada empresa.

Ayudas de hasta el 90% del coste subvencionable

La subvención cubrirá el 90% del coste de la inversión subvencionable, con un máximo de 6.000 euros por expediente. Esto supone que cada empresa podrá recibir una ayuda de hasta 5.400 euros para contratar servicios especializados vinculados a su proceso de internacionalización, mientras que la inversión mínima exigida para acceder al programa será de 1.500 euros.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde este jueves, 2 de julio, hasta el 10 de octubre de 2026, salvo que el crédito disponible se agote antes. Las empresas interesadas deberán tramitar su solicitud dentro de ese periodo para optar a una de las ayudas destinadas a reforzar la presencia de Extremadura en los mercados internacionales.