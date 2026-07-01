Pablo Calvo, nuevo director de El Periódico Extremadura: "El reto es llegar al lector sin perder la esencia del oficio"

El Periódico Extremadura abre una nueva etapa con Pablo Calvo al frente de su dirección. El periodista extremeño, nacido en 1968, ha sido presentado este miércoles, 1 de julio, como nuevo director de la cabecera de Prensa Ibérica en la comunidad, en un acto celebrado en la redacción del diario y marcado por la reivindicación del periodismo regional, la transformación digital y el valor de una marca centenaria en la historia reciente de Extremadura.

La presentación ha corrido a cargo de Albert Sáez, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales del grupo y presidente del Comité Editorial de El Periódico; María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura; y Alfonso Nogales, director de Proyectos Editoriales y Transformación Digital de Prensa Ibérica. Todos han subrayado la larga trayectoria de Calvo en el periodismo extremeño, su profundo conocimiento de los retos y prioridades de la comunidad, y el reconocimiento profesional de una firma muy vinculada a la actualidad política, económica y social de la región.

María Ortiz ha destacado la importancia que tiene la figura del director en el día a día de un periódico, especialmente en un momento "apasionante" pero también "muy exigente" para la profesión. La velocidad a la que circula la información, las nuevas demandas de transformación digital y los cambios en los hábitos de consumo de los lectores obligan, ha señalado, a una adaptación constante, pero sin renunciar a los principios básicos del periodismo profesional: la honestidad, la independencia y la cercanía.

La directora general de Prensa Ibérica en Extremadura ha remarcado que esos valores forman parte de los principios básicos del grupo y que Pablo Calvo los seguirá aplicando en esta nueva etapa al frente de El Periódico Extremadura. María Ortiz también ha puesto en valor que su nombre y su trayectoria son "muy respetados y acreditados" dentro y fuera de la profesión.

La redacción de El Periódico Extremadura, durante el acto de presentación. / Carlos Gil

La apuesta de Prensa Ibérica

Albert Sáez ha situado el nombramiento dentro de la apuesta de Prensa Ibérica por Extremadura y ha recurrido a una de las frases más recordadas de la historia reciente de Europa, pronunciada por Mario Draghi en julio de 2012, cuando el euro sufría un ataque de los mercados y muchos daban por amenazada la estabilidad de la Unión Europea: "“Haremos todo lo que sea necesario (...). Y créanme, será suficiente". Con esa referencia, Sáez ha querido trasladar el compromiso del grupo con sus proyectos en la comunidad.

El director general de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica ha destacado el esfuerzo diario del grupo para poner todos sus medios, equipos y capacidades al servicio de sus cabeceras en Extremadura: El Periódico Extremadura, La Crónica de Badajoz y sus proyectos hiperlocales.

En este sentido, ha subrayado el paso que supone dotar a Extremadura de una dirección general propia, con María Ortiz al frente, y la apuesta que implica ahora incorporar a un periodista tan reconocido en la región como Pablo Calvo. Sáez también ha tenido palabras de agradecimiento para los trabajadores de Prensa Ibérica en Extremadura por su entrega diaria y les ha animado a afrontar esta etapa con el mejor espíritu profesional.

El responsable de Contenidos del grupo ha defendido que hacer periodismo en Extremadura tiene las mismas oportunidades y las mismas dificultades que en cualquier otro territorio de España, en un contexto de profundos cambios para la profesión. En esa tarea, ha añadido, la pertenencia a un grupo como Prensa Ibérica permite a sus medios ser más fuertes, aprovechar mejor las oportunidades y superar los retos de un ecosistema informativo cada vez más complejo.

Prensa Ibérica, grupo bajo la dirección de Javier Moll, cuenta en la actualidad con 27 cabeceras de periódicos impresos y digitales, además de revistas, plataformas audiovisuales y una red de 66 crónicas hiperlocales repartidas por toda España. El grupo alcanza 2,1 millones de lectores de prensa y revistas, distribuye 173.000 ejemplares, registra 24,1 millones de usuarios únicos al mes y suma 515 millones de páginas vistas mensuales.

La esencia del oficio

Pablo Calvo ha tomado la palabra con un recuerdo personal. Ha evocado aquel primer día en que su padre le llevó a trabajar a una redacción, maleta en mano. Era lunes, llegaron temprano y mataron el tiempo tomando un café en un bar, hablando de fútbol y, por supuesto, del Atlético, una de sus grandes pasiones.

Desde aquel primer contacto con el oficio, afirma Pablo Calvo, la esencia del periodismo no ha cambiado. Sigue consistiendo en hacer llegar al lector "las noticias que le interesan, que le resultan útiles en su vida cotidiana y que le ayudan a entender no solo qué ocurre, sino por qué ocurre y quiénes son los protagonistas de la actualidad".

Esa definición conecta directamente con el periodismo local y regional, el más próximo a los lectores. Un periodismo que conserva la misma esencia de hace décadas, pero que ha cambiado en sus modos, en sus soportes y en sus formatos. "El reto es llegar al lector sin perder la esencia del oficio", ha defendido el nuevo director de El Periódico Extremadura.

Calvo ha agradecido a Prensa Ibérica la confianza depositada en él para pilotar el diario en una etapa de transformación y de grandes desafíos para la profesión. También se ha dirigido a la plantilla del periódico, a la que ha definido como la verdadera protagonista de que cada día la edición digital y la edición impresa lleguen a los lectores extremeños.

Un periódico con 103 años de historia

El nuevo director ha puesto en valor la renovación de una redacción en la que los jóvenes se han incorporado con fuerza y ha destacado la importancia de una generación que ya asume de forma natural el periodismo en nuevos formatos. En su intervención ha dejado un mensaje central: de nada vale hacer el mejor periodismo si no se llega al público. Para lograrlo, se ha comprometido a aportar toda su ilusión, dedicación y trabajo, y ha agradecido los medios puestos a disposición por Prensa Ibérica.

Pablo Calvo también ha subrayado el papel de El Periódico Extremadura en la prensa regional. Ha reivindicado una cabecera respetada, influyente, referente y reconocida por su capacidad para superar etapas de crisis en una trayectoria que alcanza ya los 103 años. Un centenario que, según ha afirmado, supone "un plus de responsabilidad".