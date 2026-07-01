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Transición energética

Una planta extremeña recibe 5,4 millones para dejar atrás los combustibles fósiles

Este impulso a la cogeneración renovable, que beneficiará a once proyectos en nueve comunidades, pretende ahorrar más de 34 millones de euros en el sistema eléctrico nacional

Vista aérea de Valdetorres, municipio donde se ubica el proyecto Piroliva-CH4.

Vista aérea de Valdetorres, municipio donde se ubica el proyecto Piroliva-CH4. / ADEVAG

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Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinará 5,4 millones de euros al proyecto Piroliva-CH4, en Valdetorres, dentro de una convocatoria estatal dotada con 20 millones de euros para impulsar la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en plantas de cogeneración.

El expediente extremeño forma parte de los once proyectos seleccionados en toda España. Ocho de ellos optan por la solar fotovoltaica como fuente energética de reemplazo, dos recurren a la biomasa y uno empleará una combinación de fotovoltaica e hidrotermia.

Por comunidades, Navarra lidera la lista con tres proyectos seleccionados. Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco cuentan con un proyecto cada una.

Ahorro para el sistema eléctrico

El Ministerio calcula que estas ayudas permitirán un ahorro de más de 34 millones de euros en el sistema eléctrico, lo que supone una ratio de 1,7 euros de ahorro por cada euro invertido.

La convocatoria busca acelerar el cambio energético en instalaciones industriales que producen electricidad y calor. La cogeneración tiene peso en actividades con un consumo energético elevado, por lo que la sustitución de combustibles fósiles por renovables se plantea como una vía para reducir costes, dependencia exterior y emisiones.

Industria, empleo y menos emisiones

Los proyectos seleccionados abarcan actividades como la industria papelera, la de pieles y curtidos, la ladrillera, la alimentación, el tratamiento de residuos, la minería y la ganadería.

El Ministerio sostiene que el impulso a la producción eléctrica y térmica renovable también reportará beneficios socioeconómicos para las comunidades locales en términos de empleo y tejido industrial.

La actuación se enmarca en los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la hoja de ruta española hasta 2030 en esta materia. El departamento añade que la sustitución de combustibles fósiles permitirá reducir las emisiones de CO2 asociadas a la actividad industrial, aunque el impacto concreto del proyecto dependerá de los datos técnicos que se confirmen en su desarrollo.

Noticias relacionadas y más

Las ayudas se conceden a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y están financiadas con fondos europeos NextGenEU. Según la nota remitida este miércoles por el Ministerio, el objetivo es "favorecer la autonomía estratégica y energética del sistema y reducir costes y dependencia de los combustibles fósiles en la industria".

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