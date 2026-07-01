El pleno de la Asamblea abordará el retraso de la autovía extremeña EX-A1 en su conexión con Portugal

La conexión de la autovía autonómica EX-A1 con Portugal centrará este jueves el pleno de la Asamblea de Extremadura, con la comparecencia a petición propia del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, y una iniciativa del PSOE. El orden del día incluye además tres preguntas al Consejo de Gobierno, tres propuestas de impulso a la Junta y dos de pronunciamiento al Gobierno.

Unidas preguntará por las medidas para paliar la subida del precio de la vivienda y de los alquileres en Extremadura después los datos de emancipación conocidos este lunes, según ha informado la diputada Nerea Fernández.

Además, defenderán una moción subsiguiente a interpelación sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social, en la que proponen que en el año 2027 y siguientes se dedique, al menos, el 1% de los presupuestos autonómicos a estas políticas y la modificación de la ley para aumentar las cuantías de la renta básica garantizada.

Nerea Fernández, diputada de Unidas por Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Estabilización del personal laboral

Este grupo interpelará a la Junta de Extremadura sobre el proceso de estabilización del personal laboral y el cumplimiento de la sentencia del 14 de abril del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso del empleo temporal.

En una propuesta de impulso planteará la derogación del decreto que de 2012, del Gobierno de José Antonio con Monago, que fija en 280 los días necesarios de trabajo para que los interinos docentes puedan cobrar julio y agosto, y la recuperación de la norma anterior, en la que se exigían 165.

Las propuestas de Vox

Vox defenderá por su parte una propuesta de pronunciamiento sobre el "colapso" del Instituto de Medicina Legal de Badajoz y en la que pide al Gobierno de España más personal y que se refuerce el equipo psicosocial para recuperar el normal funcionamiento de un servicio esencial para la tutela judicial efectiva, especialmente en el caso de procedimientos menores, familias y víctimas de delitos, según la diputada de Vox Inés Checa.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en rueda de prensa en Mérida / VOX

Recorte en la oferta de FP

Los socialistas preguntarán por el "recorte" en la oferta de la Formación Profesional en el mundo rural y sobre los criterios están siguiendo para ello, según ha informado la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña.

También le cuestionará sobre qué va a hacer Extremadura para ayudar al pueblo venezolano y "no cerrar los ojos al horror", después de desaparecer la política de cooperación al desarrollo.

El PSOE defenderá, además, una propuesta de impulso sobre la continuidad de la EX-A1 hasta Portugal, que está parada por culpa de la Junta, ya que en tres años de gobierno el avance ha sido "menos uno", según Gil Rosiña.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, en su comparecencia para valorar los presupuestos. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

En una segunda propuesta de impulso expondrá el problema de las ambulancias asistenciales tipo C1, que han entrado en funcionamiento con el nuevo contrato de transporte sanitario, sin preparar antes a los profesionales.

La "verdadera situación" de la Ex-A1

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha destacado la comparecencia de consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda parecer exponer la "verdadera situación" de la continuidad de la EX-A1, que fue abandonada por el anterior gobierno socialista a pesar de tener fondos europeos que ahora no se pueden invertir.

Además, los populares pedirán al Gobierno de Pedro Sánchez con una propuesta de pronunciamiento la disolución de las Cortes Generales, la convocatoria de elecciones y que dé la palabra a los españoles para conocer su veredicto sobre los escándalos de corrupción que salen a diario.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Checa ha denunciado también el "pucherazo silencioso" que está dando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cambiar el censo electoral.

Lo está haciendo por dos vías, según ha expuesto: con el incremento del voto CERA con la llamada ley de nietos y con la regularización masiva de inmigrantes ilegales.

Por otro lado, Sánchez Juliá ha aclarado que no se van a recortar 12 millones en el programa municipal de empleo porque los ayuntamientos ya han recibido dos pagos, el 30 abril y el 10 de junio, y lo que se hace vía enmiendas a los presupuestos autonómicos para 2026 es reubicar la financiación para fortalecer las plantillas de los centros especiales de empleo.