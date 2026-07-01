Polémica por el regreso de Jesús Vilés a la sanidad privada tras su relevo como director gerente del SES

La vuelta de Jesús Vilés a la sanidad privada semanas después de su relevo en la Gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) rescata una vieja polémica en Extremadura. El máximo responsable de la sanidad pública regional en la pasada legislatura se ha reincorporado al Hospital Parque San Francisco de Cáceres, centro en el que ya había desarrollado parte de su trayectoria profesional. Antes de dirigir el SES, Vilés también había ocupado responsabilidades en Adeslas, pero más allá de ejercer en la privada, la controversia se centra ahora en el alcance real de sus nuevas funciones.

La Junta de Extremadura asegura que "no tiene constancia" de que Vilés haya sido nombrado nuevo director del Hospital Parque San Francisco, un cargo que podría entrar en conflicto con el artículo 34 de la Ley 1/2014 de cargos públicos de Extremadura. Estos movimientos pueden ser legales si cumplen la normativa de incompatibilidades, pero suelen generar dudas políticas y éticas cuando afectan a ámbitos como la sanidad, donde la red pública y la privada mantienen relaciones a través de conciertos, derivaciones y contratos.

Lo que dice la ley

La norma autonómica establece que durante los dos años posteriores al cese, quienes hayan ocupado cargos públicos no pueden desempeñar actividades en empresas privadas directamente relacionadas con el ámbito que gestionaron si desde su responsabilidad pública participaron en resoluciones o acuerdos vinculados a esas entidades. Sin embargo, la ley sí permite la reincorporación si el puesto no está directamente relacionado con las competencias ejercidas ni permite adoptar decisiones que afecten a esas competencias.

El director gerente del SES, Jesús Vilés, este jueves en Mérida. / EL PERIÓDICO

Fuentes del SES indican que Vilés comunicó a la Administración autonómica su intención de desempeñar un puesto como médico en un centro privado con funciones de "asistencia y coordinación médica". La Junta sostiene que ese puesto tiene carácter asistencial, propio de su titulación como médico, e incluye atención a pacientes y seguimiento, pero sin capacidad de dirección ni funciones directivas.

Según la comunicación realizada por el propio interesado, el nuevo cargo de Vilés no implica funciones de alta dirección, ni capacidad de representación de la sociedad ante terceros, ni otorgamiento de poderes mercantiles. Con esas condiciones, el Registro de Conflicto de Intereses de la Dirección General de Función Pública emitió informe favorable y consideró compatible la actividad privada comunicada por Vilés.

La "puerta giratoria"

La explicación no ha convencido al PSOE extremeño. La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha reclamado a la Junta "explicaciones razonables" para despejar cualquier duda sobre el regreso de Vilés a la privada y ha anunciado una solicitud de documentación para conocer si existe o no incompatibilidad. Para el PSOE, el caso puede encajar en lo que denomina una "puerta giratoria", especialmente si el puesto que ocupa Vilés tuviera funciones directivas.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña / GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Gil Rosiña ha pedido que la Junta aclare si quien hasta hace unas semanas estaba al frente del SES y tenía responsabilidad sobre la planificación sanitaria, la contratación de servicios y la relación con centros concertados desempeña ahora un cargo de dirección en un hospital privado.

El PSOE vincula además esta polémica con la política sanitaria del Gobierno de PP y Vox y con el aumento de los fondos destinados a derivaciones a la sanidad privada. A su juicio, la situación requiere una explicación pública de la consejera de Salud o de la propia presidenta de la Junta.

Antigua polémica

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el paso de altos responsables públicos a empresas privadas del mismo sector que han gestionado desde la Administración. Estos movimientos pueden ser legales si cumplen la normativa de incompatibilidades, pero suelen generar dudas políticas y éticas cuando afectan a ámbitos como la sanidad, donde la red pública y la privada mantienen relaciones a través de conciertos, derivaciones y contratos.

Por ahora, la Junta defiende que la actividad comunicada por Vilés es asistencial y cuenta con informe favorable. El PSOE, en cambio, exige ver los documentos y conocer el alcance exacto del puesto para determinar si existe o no incompatibilidad. La polémica queda así situada en una pregunta concreta: si el regreso del exgerente del SES a la privada se limita a una función médica o si implica responsabilidades directivas en un centro sanitario privado.