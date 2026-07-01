Agricultura
La Unión reclama a la Junta 25 millones para compensar al campo extremeño por alza de gasóleo y fertilizantes
La organización agraria calcula que el encarecimiento de los costes ha provocado ya un impacto de 56,5 millones en Extremadura hasta el 30 de junio, con el olivar, el cereal de secano, el viñedo y la ganadería entre los sectores más afectados
La Unión Extremadura ha exigido a la Junta un paquete autonómico de ayudas de al menos 25 millones de euros para complementar las medidas aprobadas por el Gobierno central y la Unión Europea ante el incremento de los costes del gasóleo, los fertilizantes y los piensos derivado de la guerra en Oriente Medio. La organización agraria sostiene que el campo extremeño acumula ya un sobrecoste de 56,53 millones de euros solo hasta el 30 de junio, una cifra a la que, advierte, habrá que seguir sumando nuevas pérdidas desde este 1 de julio.
Ayudas
El Gobierno de España ha publicado el Real Decreto 18/2026, de 29 de junio, por el que prorroga parte de las ayudas aprobadas anteriormente para compensar a agricultores y ganaderos por el impacto de la subida de los fertilizantes y el gasóleo. Según los cálculos de La Unión, esas ayudas supondrían para Extremadura alrededor de 31 millones de euros, aunque la mayor parte aún no se habría abonado a los posibles beneficiarios.
A esas medidas se suma el paquete aprobado por la Unión Europea para el conjunto del sector agrario europeo, dotado con 500 millones de euros para fertilizantes, que podrá ser complementado con fondos estatales y regionales. La organización agraria defiende que la Junta de Extremadura debe utilizar sus competencias en agricultura para aprobar una línea propia de apoyo a los sectores más afectados.
Comparación
La Unión pone como ejemplo a otras comunidades autónomas que ya han activado o tramitado medidas similares. Cita el caso de Baleares, con un presupuesto de 13,5 millones de euros para el sector primario de las islas, y el de La Rioja, donde se está tramitando un paquete de ayudas por importe de 10,7 millones. Por el peso del sector agrario extremeño en comparación con esos territorios, la organización considera que la partida regional no debería situarse por debajo de los 25 millones de euros.
La organización agraria ha remitido un escrito al consejero de Agricultura para reclamar que la Junta actúe “de manera inmediata” y legisle para complementar las ayudas estatales y europeas con presupuesto autonómico. La Unión pide que esas ayudas alcancen a los sectores afectados por la subida de fertilizantes, piensos y combustibles, sin dejar de nuevo fuera al sector apícola, al que considera especialmente golpeado por el encarecimiento de los carburantes y “marginado por todas las administraciones”.
Sobrecostes
El estudio elaborado por La Unión sitúa en 56.534.456 euros el coste adicional acumulado en Extremadura por el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes hasta el 30 de junio. El mayor impacto absoluto aparece en el olivar, con 16,94 millones de euros de sobrecoste en 300.000 hectáreas, seguido del cereal de secano, con 14,12 millones en 350.000 hectáreas.
También destacan el viñedo, con un coste añadido de 5,9 millones de euros; el tomate, con 3,66 millones; el maíz, con 2,43 millones; y los frutales de regadío, con 1,95 millones. En el caso del tomate, el aumento estimado alcanza los 174,71 euros por hectárea, la cifra más elevada de la tabla entre los cultivos analizados, por delante del maíz, con 121,50 euros por hectárea, y los frutales de regadío, con 114,81 euros.
Ganadería
La ganadería aparece en el informe con una estimación global de 8,5 millones de euros de coste adicional. La Unión precisa que en este caso la repercusión de la subida de combustibles y fertilizantes debe calcularse a tanto alzado por la gran variabilidad del manejo en las explotaciones ganaderas, lo que dificulta individualizar el impacto por hectárea o por tipo de explotación.
La organización agraria lanza además una crítica directa al Ejecutivo autonómico y se pregunta qué tiene previsto hacer la Junta para ayudar a agricultores y ganaderos. “La Junta de Extremadura tiene transferidas las competencias de agricultura y esto significa que las tiene tanto para repartir las subvenciones que vienen de Europa como para hacer frente a estas crisis”, sostiene La Unión Extremadura, que reclama que la administración regional no se “ponga de perfil” ante el encarecimiento de los costes de producción.
- Los mayores de 60 podrán viajar por Extremadura desde 27 euros: cómo pedir plaza y todos los destinos
- La desregulación de Vox plantea eliminar los planes de igualdad en las empresas y acabar con el registro horario
- Año negro para Extremadura: muere un hombre de 43 años en Pinofranqueado al caer desde dos pisos
- Las mujeres que cosen paracaídas militares avalados por la OTAN en un pueblo extremeño de menos de 300 habitantes
- Una conservera de Extremadura, líder en Europa, recibe 1,6 millones para sustituir gas por calor renovable
- Cuando la tierra cura: el proyecto que nace en La Vera para reinventar el campo
- La UEx recibe 42.120 preinscripciones: las carreras con más competencia y las fechas de matrícula
- Los cinco sitios para comer este verano en Extremadura que recomiendan los famosos en la Guía Repsol