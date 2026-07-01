La Unión reclama a la Junta 25 millones para compensar al campo extremeño por alza de gasóleo y fertilizantes

La Unión Extremadura ha exigido a la Junta un paquete autonómico de ayudas de al menos 25 millones de euros para complementar las medidas aprobadas por el Gobierno central y la Unión Europea ante el incremento de los costes del gasóleo, los fertilizantes y los piensos derivado de la guerra en Oriente Medio. La organización agraria sostiene que el campo extremeño acumula ya un sobrecoste de 56,53 millones de euros solo hasta el 30 de junio, una cifra a la que, advierte, habrá que seguir sumando nuevas pérdidas desde este 1 de julio.

Ayudas

El Gobierno de España ha publicado el Real Decreto 18/2026, de 29 de junio, por el que prorroga parte de las ayudas aprobadas anteriormente para compensar a agricultores y ganaderos por el impacto de la subida de los fertilizantes y el gasóleo. Según los cálculos de La Unión, esas ayudas supondrían para Extremadura alrededor de 31 millones de euros, aunque la mayor parte aún no se habría abonado a los posibles beneficiarios.

A esas medidas se suma el paquete aprobado por la Unión Europea para el conjunto del sector agrario europeo, dotado con 500 millones de euros para fertilizantes, que podrá ser complementado con fondos estatales y regionales. La organización agraria defiende que la Junta de Extremadura debe utilizar sus competencias en agricultura para aprobar una línea propia de apoyo a los sectores más afectados.

Comparación

La Unión pone como ejemplo a otras comunidades autónomas que ya han activado o tramitado medidas similares. Cita el caso de Baleares, con un presupuesto de 13,5 millones de euros para el sector primario de las islas, y el de La Rioja, donde se está tramitando un paquete de ayudas por importe de 10,7 millones. Por el peso del sector agrario extremeño en comparación con esos territorios, la organización considera que la partida regional no debería situarse por debajo de los 25 millones de euros.

La organización agraria ha remitido un escrito al consejero de Agricultura para reclamar que la Junta actúe “de manera inmediata” y legisle para complementar las ayudas estatales y europeas con presupuesto autonómico. La Unión pide que esas ayudas alcancen a los sectores afectados por la subida de fertilizantes, piensos y combustibles, sin dejar de nuevo fuera al sector apícola, al que considera especialmente golpeado por el encarecimiento de los carburantes y “marginado por todas las administraciones”.

Sobrecostes

El estudio elaborado por La Unión sitúa en 56.534.456 euros el coste adicional acumulado en Extremadura por el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes hasta el 30 de junio. El mayor impacto absoluto aparece en el olivar, con 16,94 millones de euros de sobrecoste en 300.000 hectáreas, seguido del cereal de secano, con 14,12 millones en 350.000 hectáreas.

También destacan el viñedo, con un coste añadido de 5,9 millones de euros; el tomate, con 3,66 millones; el maíz, con 2,43 millones; y los frutales de regadío, con 1,95 millones. En el caso del tomate, el aumento estimado alcanza los 174,71 euros por hectárea, la cifra más elevada de la tabla entre los cultivos analizados, por delante del maíz, con 121,50 euros por hectárea, y los frutales de regadío, con 114,81 euros.

Ganadería

La ganadería aparece en el informe con una estimación global de 8,5 millones de euros de coste adicional. La Unión precisa que en este caso la repercusión de la subida de combustibles y fertilizantes debe calcularse a tanto alzado por la gran variabilidad del manejo en las explotaciones ganaderas, lo que dificulta individualizar el impacto por hectárea o por tipo de explotación.

La organización agraria lanza además una crítica directa al Ejecutivo autonómico y se pregunta qué tiene previsto hacer la Junta para ayudar a agricultores y ganaderos. “La Junta de Extremadura tiene transferidas las competencias de agricultura y esto significa que las tiene tanto para repartir las subvenciones que vienen de Europa como para hacer frente a estas crisis”, sostiene La Unión Extremadura, que reclama que la administración regional no se “ponga de perfil” ante el encarecimiento de los costes de producción.