Extremadura regula las pruebas de recorridos de caza y prohíbe el uso de animales vivos

La Junta de Extremadura ha aprobado el reglamento que regulará la organización y el desarrollo de las pruebas de recorridos de caza en la comunidad autónoma. La nueva norma ordena esta modalidad deportiva, basada en la simulación de situaciones de caza mediante blancos artificiales, y la somete a criterios de seguridad, protección ambiental y normativa deportiva.

Aplicación

La resolución ha sido publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura y dispone también la inscripción del reglamento en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura. El texto será de aplicación a todas las pruebas de recorridos de caza que se celebren en la región y que cuenten con autorización de la Federación Extremeña de Caza.

La regulación afecta tanto a las competiciones oficiales incluidas en el calendario federativo como a las pruebas sociales, amistosas o promocionales que puedan organizarse en Extremadura. Con ello, la Junta fija un marco común para una disciplina deportiva que hasta ahora se desarrollaba bajo criterios federativos y que deberá ajustarse a nuevas exigencias organizativas y de control.

Seguridad

El reglamento establece que las competiciones solo podrán celebrarse en terrenos cinegéticos autorizados. Además, obliga a garantizar en todo momento la seguridad de los participantes, jueces, personal auxiliar y espectadores durante el desarrollo de las pruebas.

Entre las principales medidas, la norma exige delimitar correctamente las zonas de tiro y los espacios de acceso. También prohíbe de forma expresa el uso de animales vivos en estas competiciones y obliga a adoptar medidas de protección de la flora, la fauna y el entorno natural.

Organización

El texto aprobado regula igualmente la estructura de las pruebas y las responsabilidades de quienes intervienen en ellas. Entre otros aspectos, define las funciones de los directores de competición y de los árbitros, así como los requisitos que deberán cumplir los participantes.

La norma incorpora además el sistema de puntuación, el procedimiento para formular reclamaciones y el régimen disciplinario aplicable. Este régimen se activará en caso de infracciones relacionadas con la seguridad, la organización o el correcto desarrollo de la competición.

Modalidad

Los recorridos de caza están reconocidos por la Federación Extremeña de Caza como una disciplina deportiva de tiro con arma de caza sobre blancos artificiales. La modalidad reproduce trayectorias y situaciones propias de la actividad cinegética, pero sin intervención de animales vivos y bajo una regulación específica para su práctica deportiva.