Extremadura acatará la sentencia que debe hacer fijos a los interinos que han aprobado una oposición

Los procesos de estabilización del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura arrojan un resultado de 9.186 personas estabilizadas, de las que 2.458 corresponden a la Administración General, 4.267 del Servicio Extremeño de Salud (SES) y 2.461 de docentes no universitarios.

Estos datos han sido aportados en el pleno de la Asamblea por parte de la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ante una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura, Juan Schirinzi, sobre estos procesos en cumplimiento de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de abril y del Tribunal Supremo 475/2026.

"Hechos y realidades, nada de compromisos vacíos de contenido sin ningún tipo de trabajo detrás. Estas personas ya se encuentran en una situación de estabilidad profesional", ha valorado Manzano respecto a unos procesos que han recibido "47.000 solicitudes" y que cuentan con "80 tribunales trabajando todo el día".

"Muchísimo por hacer"

En esta línea, ha indicado que queda "muchísimo por hacer" y que este Gobierno "trabaja desde ya para responsabilizarse de la situación de todos esos años de desidia y de olvido en los que el PSOE miraba para otro lado, no se preocupaba por las condiciones laborales de los empleados públicos".

La consejera ha remarcado que van a "acatar lo que dicen los tribunales de justicia" y "toda la normativa" para favorecer la estabilidad en el empleo.

Ha recordado la convocatoria de 1.644 plazas de la Administración General en 2026, de las que ya se han realizado el 40 % de las pruebas, como el cuerpo de auxiliares, los agentes del medio natural, los bomberos forestales, auxiliar de enfermería o los cocineros.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura ha puesto en evidencia el problema de la temporalidad en la administración regional que, como ha señalado, se viene arrastrando desde 2008 en época de recortes.

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Juan Schirinzi ha asegurado que la Junta tiene tasas cercanas "al 32 % en personal laboral", cuatro puntos más que cuando llegó al gobierno el PP, y ha reclamado "certezas" para los empleados públicos que "han estado sufriendo durante años la temporalidad, la precariedad y el no saber qué va a ocurrir con su puesto de trabajo", así como las indemnizaciones pertinentes derivadas de dicha situación