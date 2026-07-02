Extremadura alcanza su mayor nivel de emprendimiento en cinco años y destaca en empresas que logran consolidarse

La sede de Ibercaja en el Edificio Siglo XXI de Badajoz, acogió este martes la presentación del Informe GEM Extremadura 2025/2026 y del Informe de Competitividad de la Pyme Extremeña de FAEDPYME, dos estudios de referencia que analizan la evolución del emprendimiento, la digitalización y la competitividad empresarial en la región. La jornada reunió a representantes institucionales, empresas, investigadores y agentes del ecosistema emprendedor para conocer los principales indicadores que reflejan la situación actual del tejido empresarial extremeño y lo retos que deberá afrontar en los próximos años.

Extremadura alcanza su mayor nivel de emprendimiento en cinco años, con una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) del 6,1%. Presenta en 2025 un escenario de expansión emprendedora y empresarial, según los dos informes, y se sitúa como primera región española en empresas establecidas (aquellas compañías que ya han superado los 3,5 años y han logrado estabilizarse en el mercado), un indicador que refleja la madurez del ecosistema regional.

Son las principales conclusiones de la presentación, en la que Antonio Fernández Portillo, director ejecutivo de ambos informes y coordinador del Grupo de Investigación EMTURIN de la Universidad de Extremadura, explicó que esta edición incorpora una ampliación significativa del trabajo de campo con el objetivo de reforzar la solidez de los resultados obtenidos. En este sentido, destacó que el número de expertos consultados se ha duplicado con el propósito de garantizar una muestra más amplia y representativa. Asimismo, pese a este incremento, el director ejecutivo indicó que los resultados mantienen la misma tendencia observada en ediciones anteriores.

FAEDPYME EXTREMADURA / Cedida por la Universidad de Extremadura

Las pymes extremeñas mantienen una evolución positiva

El informe de Competitividad de la Pyme Extremeña confirma que las pequeñas y medianas empresas de la región atraviesan una etapa de crecimiento sostenido. Más de la mitad incrementaron sus ventas durante el último año y mantienen expectativas favorables para el 2026. Las medianas empresas lideran este crecimiento, seguidas por las pequeñas, mientras que el sector de servicios continúa siendo el más dinámico. El estudio destaca que las empresas extremeñas sobresalen por su capacidad para renovar productos y servicios y por lanzar nuevas propuestas al mercado, situándose por encima de la media nacional en innovación orientada al cliente.

No obstante, el informe también identifica importantes retos. La modernización de procesos productivos y sistemas de gestión avanza a un ritmo inferior al conjunto del país, especialmente en sectores como la construcción. La internacionalización sigue siendo uno de los retos más relevantes: solo una de cada cinco pymes extremeñas exporta una proporción inferior a la media española.

También, el informe señala que la plantilla media de las pymes extremeñas se sitúa en menos de 13 empleados, por debajo de la media nacional, con más de 19. Aunque la evolución del empleo muestra signos de estabilidad, el crecimiento se concentra en sectores industriales y en empresas de mayor tamaño, lo que refuerza la tendencia hacia un tejido empresarial más profesionalizado.

Los investigadores concluyen que las empresas extremeñas mantienen una elevada motivación para seguir creciendo gracias al incremento de la demanda, la calidad de sus productos y la progresiva profesionalización de sus equipos. Sin embargo, advierten que las barreras institucionales, especialmente las regulatorias y administrativas, continúan condicionando la capacidad de expansión. La digitalización, la internacionalización y el fortalecimiento de las capacidades directivas se sitúan como elementos clave para superar estas limitaciones.

Los expertos

El acto contó con la participación de Antonio Fernández Portillo, director ejecutivo de ambos informes y coordinador del Grupo de Investigación EMTURIN de la Universidad de Extremadura; Adelaida Ramos Mariño, directora técnica del Informe GEM; Jessica Paule Vianez, directora técnica del Informe de Competitividad de la Pyme Extremeña; Juan José Maldonado Briegas, director del Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora de la Universidad de Extremadura (SAPIEM); Celina Pérez Casado, directora general de Empresa de la Junta de Extremadura; Manuel Gómez Parejo, diputado de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz; y Elena Salgado Vaquerizo, concejala delegada de Emprendimiento del Ayuntamiento de Badajoz.

En representación de la Universidad de Extremadura, el director del Servicio de Apoyo a la iniciativa emprendedora (SAPIEM) manifestó la importancia de disponer de información rigurosa para orientar las decisiones estratégicas de la institución. “La Universidad no puede diseñar su oferta formativa ni planificar sus estrategias sin apoyarse en datos objetivos”, dijo.

Aspectos a reforzar

Maldonado destacó que los indicadores del Informe GEM Extremadura 2025/2026 muestran una evolución positiva de la actividad emprendedora en Extremadura, aunque advirtió de la necesidad de reforzar aspectos como la financiación, la cultura emprendedora y la formación, en especial, en las competencias vinculadas a la educación financiera. Además, afirmó que la Universidad debe seguir fortaleciendo su conexión con las empresas para adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral, para formar perfiles profesionales capaces de responder a las demandas empresariales y para facilitar la captación del talento. Finalmente, destacó que la UEx continúa avanzando hacia un modelo de formación permanente mediante nuevas modalidades como las microcredenciales, diseñadas para responder a perfiles profesionales concretos demandados por las empresas y desarrolladas bajo formatos innovadores y flexibles.

Por su parte, Manuel Gómez Parejo, diputado de Formación y Capacitación para el empleo de la Diputación de Badajoz, destacó la colaboración entre la Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura a través del programa UniRural, señalando que las administraciones deben ofrecer una actualización constante de los perfiles que demandan las empresas para dar una respuesta real a las necesidades del mercado laboral. Asimismo, resaltó la importancia de la formación como la principal herramienta para afrontar cambios futuros y de mantener una escucha activa en todo el territorio para acompañar a empresas y profesionales. Entre las principales conclusiones destaca el crecimiento del emprendimiento, especialmente en el medio rural, así como el liderazgo de la provincia de Cáceres en iniciativas emprendedoras de menos de tres años y el mayor nivel de consolidación empresarial registrado en la provincia de Badajoz.

Empredimiento desde el aula

El análisis realizado resalta que todavía persisten importantes desafíos relacionados con la educación emprendedora en las etapas escolares, la financiación privada y la simplificación administrativa. En cambio, valora positivamente los programas públicos de apoyo al emprendimiento y la infraestructura comercial disponible en la región, situándose ambos indicadores por encima de la media nacional europea.

En el ámbito de la transformación digital, el estudio muestra una adopción progresiva de las tecnologías avanzadas. Los nuevos emprendedores conceden mayor importancia al análisis de datos y al uso de las redes sociales que a la inteligencia artificial, aunque las expectativas de utilización futura de esta tecnología superan incluso la media europea.

Por otro lado, el informe identifica cambios en el perfil del emprendimiento por género. La actividad emprendedora masculina vuelve a situarse por encima de la femenina y persisten diferencias relacionadas con la percepción de capacidades emprendedoras y el miedo al fracaso. Aunque el entorno institucional se considera igualitario, los expertos consideran insuficientes las medidas específicas de apoyo al emprendimiento femenino.

PRESENTACIÓN INFORME GEM / CEDIDA POR LA UNIVERSIDA DE EXTREMADURA

El informe de Competitividad de la Pyme Extremeña ha sido elaborado por los investigadores Jessica Paule Vianez. Nuria Ramos Vecino, María Calzado Barbero, Jaime Flores Luján, Beatriz Torres Casado, María Pache Durán, Blanca B. Jiménez Cerro y Antonio Fernández Portillo, dentro de la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), red internacional integrada por 153 universidades de 20 países, de la que la Universidad de Extremadura forma arte desde 2025 a través del Grupo de Investigación EMTURIN. La investigación ha analizado una muestra de 1.694 pymes españolas, de las que 419 corresponden a Extremadura.