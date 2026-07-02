Francisco Plaza releva a Domingo Fernández tras 35 años al frente de ACOPAEX en Extremadura

ACOPAEX abre una nueva etapa después de 35 años con Domingo Fernández Sánchez al frente. La asamblea general de la Agrupación de Cooperativas Agrarias de Extremadura ha aprobado la renovación parcial de su consejo rector y ha elegido por unanimidad a Francisco Plaza Casado como nuevo presidente de la entidad.

El nuevo presidente de ACOPAEX, Francisco Plaza Casado. / ACOPAEX

El relevo se formalizó el pasado martes en una asamblea en la que la organización quiso subrayar la continuidad del proyecto. Plaza asume la presidencia de una de las cooperativas agroalimentarias de referencia en Extremadura, con el reto de mantener el peso de la entidad en el sector agrario y reforzar la búsqueda de valor para las producciones de sus socios.

La entidad ha destacado la labor de Fernández Sánchez desde la constitución de la cooperativa y ha señalado que su liderazgo ha sido decisivo para consolidar a la agrupación dentro del cooperativismo agrario extremeño. La nueva etapa, según ha trasladado la propia organización, estará basada en la continuidad de los valores que han marcado su trayectoria, como el compromiso con los socios, la profesionalidad, la innovación y la defensa de la rentabilidad de las producciones.

Una cooperativa de referencia

ACOPAEX nació en 1991, a partir de la unión de cinco cooperativas de las Vegas del Guadiana, y ha crecido hasta convertirse en una de las principales agrupaciones agroalimentarias de la región. La entidad se presenta como la mayor cooperativa multiproducto de Extremadura, con actividad en cultivos como el tomate de industria, el arroz, los cereales, la fruta, el olivar, las hortalizas y los frutos secos.

Su peso es especialmente relevante en el tomate de industria, un cultivo estratégico para el regadío extremeño, en el que ACOPAEX se define como la mayor cooperativa productora de España. Ese contexto refuerza el alcance del cambio en la presidencia, después de más de tres décadas con el mismo responsable al frente.

Cambios en el consejo rector

La renovación parcial del consejo rector incluye también la salida de Francisco Gajardo y Vicente Rubio, a quienes la agrupación ha agradecido el trabajo desarrollado durante estos años. Al órgano de dirección se incorporan José Manuel Hidalgo y José Manuel Muñoz como nuevos consejeros.

Con Francisco Plaza Casado como presidente, ACOPAEX inicia una nueva fase orgánica marcada por el relevo generacional en la dirección y por la voluntad de mantener su papel dentro del campo extremeño. La entidad encara esta etapa con una estructura consolidada y con el desafío de seguir ganando valor para las cooperativas y agricultores que forman parte de la agrupación.