La Fundación Franz Weber reclama a Extremadura que aleje a los menores de los toros

La Fundación Franz Weber pedirá al Observatorio de las Familias y la Infancia de Extremadura que impulse acciones de sensibilización para desincentivar el acceso de menores de edad a actividades taurinas. La organización registrará esta semana un escrito en el que solicita que se difundan las advertencias internacionales sobre la exposición de niños y adolescentes a la violencia asociada a la tauromaquia.

La ONG sostiene que en Extremadura siguen existiendo ofertas, promociones y actividades taurinas dirigidas de forma directa o indirecta a menores, con el objetivo de facilitar su acercamiento temprano a este tipo de espectáculos o prácticas. A su juicio, esa presencia implica la visualización e incluso la participación en contextos de violencia contra animales y, en determinados casos, también con riesgo para las personas.

La recomendación de la ONU

La petición se apoya en las Observaciones Finales publicadas el pasado 6 de febrero por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas tras la revisión del séptimo ciclo de informes de España. En ese documento, el organismo internacional recomienda al Estado y a las comunidades autónomas que fijen en 18 años la edad mínima para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepciones.

El comité también reclama campañas de sensibilización dirigidas a funcionarios públicos, medios de comunicación y población en general sobre los efectos negativos que puede tener en los menores, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros.

Franz Weber considera que el Observatorio de las Familias y la Infancia de Extremadura puede desempeñar un papel en la difusión de estas advertencias y en la apertura de una reflexión entre las familias. La fundación defiende que este órgano tiene capacidad para promover acciones que ayuden a evitar la exposición de niños y adolescentes a prácticas que, según sostiene, pueden tener un impacto negativo en su desarrollo.

El escrito que la entidad prevé registrar esta semana incluirá las objeciones planteadas por el Comité de los Derechos del Niño, así como referencias a estudios y expertos sobre los efectos de la exposición temprana a la violencia en el ámbito taurino. La organización enmarca su iniciativa en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, y recuerda que las recomendaciones del comité apelan tanto al Estado como a las comunidades autónomas.