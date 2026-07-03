El dato que mejora en los colegios e institutos de Extremadura y afecta a sus trabajadores

Los accidentes laborales con baja en los centros educativosextremeños mantienen su tendencia descendente. En 2025 se han registrado 105 siniestros en jornada laboral, frente a los 113 contabilizados el año anterior, lo que supone una reducción del 7%. Así se recoge en la Memoria 2025 del Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos, coordinado por la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Según ha informado la Junta de Extremadura, el informe refleja también un "descenso notable" en la duración de las bajas. La memoria se ha presentado este viernes en la reunión del Comité de Seguridad y Salud del Ámbito de Centros Educativos, en el que participan representantes de la Administración regional y de las organizaciones sindicales con presencia en las mesas sectoriales de Personal Docente y Administración General.

El Ejecutivo subraya que, como en años anteriores, el volumen de accidentes se mantiene en niveles "muy bajos" en comparación con otros sectores de actividad y con otros ámbitos de la administración autonómica. Además de los siniestros con baja, durante 2025 se declararon cinco enfermedades profesionales en los centros educativos de la región, de las que cuatro estuvieron vinculadas a sobreesfuerzos vocales y una a posturas forzadas y movimientos repetitivos.

Prevención en los centros

El Gobierno regional considera que la mejora de los indicadores de riesgos y salud laboral confirma la eficacia de las medidas preventivas implantadas en el sistema educativo extremeño. Todos los centros cuentan con su correspondiente evaluación de riesgos, un instrumento que sirve de base para establecer medidas preventivas, acciones de formación e información y actuaciones de vigilancia de la salud. A lo largo de 2025 se actualizaron las evaluaciones de 70 centros educativos.

La prevención también está presente en el Plan Marco de Formación del Profesorado y en los programas formativos de la Escuela de Administración Pública de Extremadura. En total, 1.612 trabajadores del ámbito de los centros educativos y de apoyo a la enseñanza participaron el año pasado en alguna actividad formativa sobre prevención de riesgos laborales.

En materia de autoprotección, la Consejería de Educación mantiene la colaboración con el Servicio de Protección Civil para la elaboración de planes de autoprotección y emergencias, así como para la realización de simulacros. Actualmente, 640 centros educativos extremeños tienen implantado un sistema de gestión de emergencias.

La vigilancia de la salud es otra de las líneas de actuación prioritarias. Durante 2025 se realizaron 3.167 exámenes de salud al personal. A estas actuaciones se suman otras medidas específicas, como el control de puestos ocupados por trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, el seguimiento de accidentes con riesgo biológico y la adaptación de puestos para empleados públicos especialmente sensibles.