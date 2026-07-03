El calor abrasa el campo extremeño: el cereal pierde hasta un 15% y el tomate afronta otra ola de altas temperaturas

Las olas de calor vuelven a poner contra las cuerdas al campo español y también al extremeño. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha advertido del impacto de las altas temperaturas en los cultivos, con el cereal como el más afectado y pérdidas que superan el 30% en algunas de las principales regiones productoras. En Extremadura, la organización agraria señala que el calor ha adelantado la cosecha del trigo y ha provocado pérdidas de alrededor del 15%, aunque en menor medida que en otros territorios cerealistas.

Cereal

El cereal es, según Unión de Uniones, el cultivo que más está acusando el episodio de altas temperaturas por el momento del ciclo en el que se encuentra. La organización subraya que el calor ha llegado antes de lo habitual y con registros más elevados que en años anteriores. Castilla y León, la comunidad con mayor producción cerealista, ha sufrido pérdidas de hasta el 40%, mientras que Castilla-La Mancha y Andalucía las sitúan en torno al 30% por las altas temperaturas registradas durante la primavera.

En el caso extremeño, el impacto se deja notar especialmente en el trigo, cuya recolección se ha visto adelantada por las temperaturas. Aunque las pérdidas estimadas son inferiores a las de otras comunidades, Unión de Uniones cifra el descenso en torno al 15%. La situación preocupa a agricultores y ganaderos porque el adelanto de la cosecha y la merma de producción vuelven a evidenciar la vulnerabilidad del campo extremeño ante episodios de calor extremo cada vez más tempranos.

Alerta

"Nos enfrentamos a unas temperaturas mucho más altas para la época en la que estamos", han señalado desde Unión de Uniones. La organización advierte de que todavía habrá que evaluar el alcance de este episodio sobre otros cultivos que maduran más tarde. "Habrá que ver qué impacto tiene esto para otros cultivos que maduran más tarde", han afirmado desde la organización agraria, en referencia a producciones que todavía tienen semanas clave por delante.

Tomate

Además del cereal, Unión de Uniones apunta a otros cultivos afectados por las altas temperaturas, como las viñas en Cataluña o el tomate en Extremadura y Andalucía. En ambas comunidades, el sector se prepara para una nueva ola de calor que puede incidir en el desarrollo de la campaña. El tomate extremeño, uno de los cultivos de referencia en la región, afronta así un escenario de incertidumbre marcado por el aumento de las temperaturas y la repetición de episodios climáticos adversos.

En la Comunidad Valenciana, la preocupación se centra también en las elevadas temperaturas registradas en el mar Mediterráneo, que pueden favorecer episodios de fuerte inestabilidad atmosférica y elevar el riesgo de fenómenos como una DANA. Unión de Uniones relaciona este contexto con la necesidad de reforzar la prevención ante escenarios extremos que afectan tanto a las producciones agrarias como a la planificación de las campañas.

Adaptación

"Por supuesto, nos vamos adaptando, como siempre hemos hecho, pero no podemos hacerlo en situaciones extremas y, en muchos casos, inesperadas", han asegurado desde Unión de Uniones. La organización insiste en que la adaptación del sector tiene límites cuando los episodios de calor extremo se adelantan o se intensifican. El campo, sostienen los agricultores y ganaderos, necesita herramientas eficaces para responder a daños que ya no son puntuales y que cada vez condicionan más la rentabilidad de las explotaciones.

Seguro agrario

Unión de Uniones reclama que se refuercen las medidas de prevención frente al calor extremo y que el seguro agrario incorpore herramientas adicionales para abordar los daños excepcionales provocados por fenómenos climáticos adversos. La organización considera imprescindible definir mejor estos daños y ampliar la capacidad de respuesta del sistema para proteger a agricultores y ganaderos ante pérdidas como las registradas en los cereales y otros cultivos sensibles al calor.