El campamento de verano que mira al cielo de Extremadura y arrasa entre los adolescentes

El campamento que estos días se desarrolla en el albergue Joaquín Sama de Baños de Montemayor se ha convertido en la actividad más solicitada de la campaña de verano del Instituto de la Juventud de Extremadura. La propuesta, dirigida a adolescentes de entre 12 y 14 años, ha despertado un interés muy superior al de otras actividades incluidas este año en el programa juvenil de la Junta.

Según los datos facilitados por la Administración regional, "Cienciaventura" recibió 185 solicitudes para 52 plazas, una cifra que lo sitúa por delante del resto de campamentos, campux e intercambios ofertados por el IJEX. En conjunto, la campaña ha registrado 1.076 solicitudes para las 547 plazas reservadas a jóvenes extremeños.

La directora general del IJEX, María José Tovar, ha visitado este viernes a los participantes y ha destacado que la respuesta obtenida por esta actividad refleja el interés creciente de los adolescentes por la astronomía, la robótica y las nuevas tecnologías. En su opinión, la demanda registrada muestra la "curiosidad" de los jóvenes por estos contenidos. "Y desde el IJEX respondemos ofreciéndoles experiencias educativas y de calidad durante el verano", ha señalado.

Del planetario a los drones

El programa combina talleres de astronomía y planetario, iniciación a la robótica, experiencias de realidad virtual y aumentada, manejo de drones, actividades de convivencia y recorridos por la comarca del Valle del Ambroz. La parte más vinculada al cielo llega con las sesiones de observación de estrellas, uno de los elementos que da sentido a una actividad pensada para acercar la ciencia desde la práctica y no solo desde el aula.

La Junta subraya que el campamento no se limita a una programación tecnológica, sino que busca integrar aprendizaje, ocio y convivencia en un entorno natural. Baños de Montemayor, en el norte de Cáceres, vuelve así a formar parte de la red de espacios que acogen las actividades estivales del IJEX, junto a otros municipios como Cuacos de Yuste y Valencia de Alcántara.

Más presupuesto que el año pasado

Tovar ha afirmado que el Instituto de la Juventud ha aumentado este año tanto el número de plazas como el presupuesto respecto a 2025, precisamente para dar respuesta a la demanda de las familias y de los jóvenes extremeños. "Vamos a reforzar nuestra apuesta por una programación variada, que combina ciencia, deporte, idiomas, cultura o atención a la discapacidad, para que ningún joven extremeño se quede sin su campamento", ha indicado la directora general durante su visita.

La campaña Verano IJEX 2026 se desarrolla entre el 30 de junio y el 30 de agosto, cuenta con un presupuesto de 418.000 euros y engloba 24 actividades en distintos puntos de la región. La oferta incluye además intercambios con otras comunidades autónomas y campos de voluntariado.

Diez campamentos en la región

En el caso de los campamentos, el programa contempla diez actividades en Cuacos de Yuste, Baños de Montemayor y Valencia de Alcántara, con 547 jóvenes extremeños participantes. La oferta de este año abarca contenidos muy diversos, desde la creatividad, la multiaventura, el manga, el deporte y los idiomas hasta la cultura, la arqueología y la atención a la discapacidad.

Campamento Cienciaventura del Instituto de la Juventud de Extremadura / JUNTA DE EXTREMADURA

La acogida de la actividad científica apunta, según la Junta, a un cambio en los intereses de parte de los adolescentes, que encuentran en la tecnología y la astronomía un atractivo añadido dentro de los programas de ocio educativo. En el Valle del Ambroz, esa apuesta se traduce estos días en talleres, convivencia y una mirada al cielo que ha convertido este campamento en el más buscado de la campaña.