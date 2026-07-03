Salud pública
Extremadura destina 324.000 euros al apoyo de pacientes con enfermedades crónicas
Las ayudas financiarán proyectos de información, sensibilización, formación, prevención, asistencia y rehabilitación, con un máximo de 30.000 euros por iniciativa
La Junta de Extremadura destina 324.321 euros a financiar proyectos desarrollados por entidades de pacientes con enfermedades crónicas y por asociaciones de familiares. La convocatoria, publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), depende de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia y busca apoyar iniciativas vinculadas a la atención, la información y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.
Las subvenciones podrán financiar proyectos de información, sensibilización, formación, promoción y prevención de enfermedades crónicas. También se incluyen actuaciones de asistencia, rehabilitación y reinserción dirigidas a las personas afectadas por este tipo de patologías. Cada iniciativa podrá recibir una ayuda máxima de 30.000 euros.
Quién puede pedir las ayudas
La convocatoria está dirigida a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro formadas por personas afectadas por enfermedades crónicas o por sus familiares, siempre que tengan ámbito regional o provincial. También podrán optar a estas subvenciones asociaciones y federaciones nacionales sin ánimo de lucro que trabajen con este colectivo y que cuenten con sede en Extremadura.
El objetivo de estas ayudas es reforzar el papel de las entidades sociales que acompañan a pacientes y familias en procesos de larga duración, donde la información, el apoyo psicológico, la orientación sanitaria y la rehabilitación resultan claves para mejorar la autonomía y el bienestar de las personas afectadas.
Diez días hábiles para solicitarlas
Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica en un plazo de diez días hábiles, contado a partir de este viernes, 3 de julio. La cuantía total de la convocatoria asciende a 324.321 euros, que se distribuirán entre los proyectos que cumplan los requisitos establecidos.
Con esta línea de subvenciones, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia mantiene el apoyo a entidades que trabajan en el ámbito de las enfermedades crónicas y que desarrollan programas de acompañamiento, prevención y asistencia directa a pacientes y familiares en la comunidad.
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