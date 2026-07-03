Junio deja el peor dato de ahogamientos en España y Extremadura iguala en un mes todos los muertos de 2025

Extremadura ha registrado tres muertes por ahogamiento durante el mes de junio, una cifra que iguala en solo 30 días todos los fallecimientos contabilizados en la región durante todo 2025, cuando el Informe Nacional de Ahogamientos situó el balance anual extremeño en tres víctimas mortales. Con los datos de junio, la comunidad alcanza ya los seis fallecidos en el primer semestre de 2026.

El dato forma parte del último informe de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), que eleva a 217 las personas fallecidas por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos españoles entre el 1 de enero y el 30 de junio. Solo en junio murieron 92 personas, el peor registro para este mes desde que el Informe Nacional de Ahogamientos comenzó a elaborarse en 2015.

La cifra nacional supera ampliamente el anterior máximo histórico de un mes de junio, registrado en 2025 con 73 fallecidos. La RFESS advierte de que estos datos confirman un inicio de temporada estival "especialmente preocupante", coincidiendo con el aumento de la actividad en playas, piscinas, ríos, embalses y otros espacios acuáticos.

Mapa de ahogamientos de enero a junio de 2026. / Cedida

Tres casos recientes en Extremadura

Los tres fallecimientos registrados en junio en Extremadura se han producido en circunstancias distintas y en espacios acuáticos diferentes, lo que refleja que el riesgo no se limita a playas o piscinas y que también está presente en canales, presas, charcas, lagos o entornos de trabajo próximos al agua.

Uno de los casos se produjo en Rena, en la provincia de Badajoz, donde falleció un niño de dos años tras caer a un canal de riego a la altura del kilómetro 110 de la N-430. El menor fue rescatado del agua y trasladado al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde permanecía ingresado en la UCI en estado grave. Finalmente, el Servicio Extremeño de Salud confirmó su fallecimiento.

También en junio, la Guardia Civil localizó sin vida a un joven de 25 años en un lago de un campo de golf de Talayuela, donde realizaba labores de desbroce. Tras encontrar sus pertenencias en la orilla, se activó al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que localizó el cuerpo en el fondo del agua. La investigación se mantiene con cautela para esclarecer las circunstancias del suceso.

El tercer caso reciente se registró en la presa de Majadillas, entre Garganta la Olla y Jaraíz de la Vera, donde fue hallado sin vida un hombre de 74 años cuya desaparición había sido comunicada previamente. El dispositivo de búsqueda encontró su vehículo en el entorno de la presa y activó al GEAS de la Guardia Civil. Las primeras comprobaciones no apreciaron indicios de criminalidad.

Extremadura, entre las comunidades con tres fallecidos en junio

Andalucía fue la comunidad con más ahogamientos mortales durante junio, con 21 fallecidos, seguida de Cataluña, con 13. Baleares y la Comunidad Valenciana registraron ocho casos cada una; Galicia y la Región de Murcia, siete; Canarias, seis; Castilla y León, cuatro; y Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco, tres cada una.

En el acumulado anual, Andalucía encabeza también la estadística, con 39 fallecimientos, seguida de Galicia, con 32, y Canarias, con 30. Extremadura suma seis víctimas mortales en lo que va de año, una cifra que duplica ya el balance con el que cerró 2025.

Gráficos sobre los datos de ahogamiento de enero a junio de 2026. / Cedida

Playas, piscinas y otros espacios acuáticos

Las playas fueron el entorno con mayor número de fallecimientos durante junio en España, con 47 muertos, más de la mitad del total del mes. Las piscinas contabilizaron 19 fallecimientos y otros espacios acuáticos, como costas, mar abierto, embalses, lagos, arroyos, puertos, pantanos o presas, sumaron otros 19. Los ríos registraron siete muertes.

Uno de los datos más preocupantes es el de los menores. Dieciséis niños y adolescentes fallecieron por ahogamiento durante junio, nueve de ellos en piscinas, cinco en playas y dos en otros espacios acuáticos. En lo que va de año, 18 menores han perdido la vida por esta causa en España.

La RFESS insiste en la necesidad de reforzar la vigilancia permanente sobre niños y adolescentes, ya que un descuido de apenas unos segundos puede tener consecuencias irreversibles. También recuerda que el riesgo existe en cualquier entorno acuático y que la prevención debe mantenerse con independencia del lugar elegido para el baño.

Del total de víctimas registradas en junio, 68 eran hombres y 24 mujeres. Por edades, las personas mayores de 75 años fueron el grupo más afectado, con 19 fallecimientos, seguidas de las comprendidas entre 65 y 74 años, con 16 casos.

Consejos para evitar ahogamientos en niños

El Ministerio de Sanidad recuerda que un niño pequeño puede ahogarse en muy poca cantidad de agua, incluso en apenas dos centímetros en una bañera o una piscina hinchable. Por eso insiste en una recomendación básica: no dejar nunca solo a un menor cuando esté en el agua o cerca de ella.

Estas son algunas de las principales medidas de prevención:

Asegurarse de que la piscina a la que se acude con la familia cuenta con medidas adecuadas de seguridad, como socorrista y vallado perimetral .

. Vigilar a los menores en todo momento, tanto cuando estén dentro del agua como cuando jueguen cerca de ella.

Recordar que la vigilancia de los hijos menores es responsabilidad de los adultos .

. Utilizar chaleco salvavidas o de flotación si el niño no sabe nadar o no nada bien, tanto para bañarse como para practicar deportes acuáticos.

si el niño no sabe nadar o no nada bien, tanto para bañarse como para practicar deportes acuáticos. Evitar los flotadores hinchables , ya que no son recomendables como medida de seguridad.

, ya que no son recomendables como medida de seguridad. En la playa, respetar y enseñar a los niños el significado de las banderas. Nunca hay que bañarse si la bandera está roja .

. Bañarse siempre en playas con vigilancia y nunca en zonas donde esté prohibido el baño.

y nunca en zonas donde esté prohibido el baño. Respetar siempre las indicaciones de los socorristas.

Mantener una conducta A.V.A.: estar siempre atentos para advertir situaciones de riesgo, valorar el peligro y adoptar una actitud segura.

La RFESS recuerda que la presencia de socorristas es un elemento fundamental para reducir el riesgo, aunque insiste en que la prevención empieza también con el comportamiento responsable de los usuarios, el respeto a las indicaciones de vigilancia y la adecuación de la actividad acuática a las condiciones del entorno y a las capacidades de cada persona.