Muere un trabajador de 50 años atropellado por una máquina en la A-66 cerca de Almendralejo

Un trabajador de 50 años ha fallecido este viernes atropellado en una zona en obras de la A-66 cerca de Almendralejo. El accidente laboral se ha registrado sobre las 8.30 de la mañana a la altura del kilómetro 648, en sentido Sevilla, según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El suceso se ha producido como consecuencia de un atropello con maquinaria mientras el trabajador desarrollaba su actividad laboral. El 112 recibió el aviso y movilizó hasta el lugar una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 2-1), una Soporte Vital Básico (SVB 2-2), personal del Punto de Atención Continuada (PAC) de Almendralejo y una patrulla de la Guardia Civil.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios solo pudieron confirmala muerte del trabajador. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente están siendo investigadas.

Un año negro

El accidente de la A-66 se suma a un año especialmente trágico para Extremadura en materia de siniestralidad laboral. La región acumulaba ya, al menos, once muertes vinculadas al trabajo en 2026, el último, un hombre de 43 años en Pinofranqueado que cayó desde una altura de dos pisos mientras trabajaba en una reforma.

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Entre los siniestros mortales registrados este año se repiten caídas desde altura, atrapamientos, maquinaria pesada y atropellos durante la jornada laboral.