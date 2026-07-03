El nuevo 'cerebro' del Infoex ya está en marcha: así se dirigen desde Cáceres todos los incendios forestales de Extremadura

Cuando se declara un incendio forestal en cualquier punto de Extremadura, la coordinación del operativo comienza en Cáceres. Desde este viernes, esa labor se realiza desde el nuevo Centro Operativo Regional (COR) del Infoex, una infraestructura equipada con tecnología para monitorizar la evolución de los fuegos en tiempo real y coordinar la respuesta del dispositivo de prevención y extinción durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado la sede, ubicada en Aldea Moret, dentro de un proyecto en el que el Ejecutivo autonómico ha invertido más de cuatro millones de euros y que suponen "un salto cualitativo" para el Plan Infoex al reforzar sus capacidades tecnológicas y de respuesta. "Esta no es una inauguración cualquiera", ha afirmado Guardiola, que ha definido el complejo como el "epicentro" de los fuegos en la región. "Aquí se tiene noticia de todos y cada uno de ellos, desde un conato hasta un gran incendio", ha subrayado.

Control en tiempo real

El nuevo COR es así el centro neurálgico desde el que se recibe y analiza toda la información relacionada con los siniestros que se producen en la comunidad y desde el que se coordinan los medios desplegados sobre el terreno. En el corazón del edificio se ubica una sala de coordinación equipada con la última tecnología para monitorizar cada incendio y seguir su evolución en tiempo real, desde las hectáreas quemadas hasta los movimientos que realizan los aviones anfibios, los helicópteros bombarderos y los medios de coordinación de los que dispone el Infoex.

Las dependencias cuentan, además, con una sala de crisis destinada a gestionar los episodios de mayor complejidad o aquellos en los que coincidan varios focos simultáneamente. En ese espacio se formará el mando regional cuando la situación lo requiera.

Un edificio para sustituir a las dependencias de los años 80

El jefe del Servicio del Plan Infoex, David Jorge, ha explicado que el edificio sustituye a las instalaciones construidas en la década de los ochenta, que "habían quedado obsoletas" para las necesidades actuales del dospositivo. "El mando directivo tomará aquí todas las decisiones necesarias para dar una respuesta rápida, segura y, sobre todo, eficaz", ha señalado.

Las nuevas dependencias se levantan sobre una parcela de 14.000 metros cuadrados y disponen de cerca de 2.000 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas. Junto a ellas se mantienen los antiguos espacios, que albergan el centro de coordinación de Cáceres, la unidad de maquinaria, el área de logística y el taller, mientras se acomete su futura rehabilitación. En el COR trabajan actualmente 92 personas para atender las emergencias por incendios.

Del importe total de la actuación, 3,7 millones corresponden a las obras de construcción, 122.000 euros al mobiliario y 181.500 euros al equipamiento tecnológico.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha agradecido la inversión de la Junta de Extremadura en unas dependencias que, según ha afirmado, se han realizado pensando en "la seguridad de todos". El regidor ha destacado también que el edificio contribuye a reforzar el entorno de Aldea Moret, donde ya se ubican otras infraestructuras como Garaje 2.0 y el edificio Embarcadero.

Más personal y nuevos medios

Durante el acto, Guardiola ha aprovechado para hacer balance de la evolución del Infoex desde el inicio de la legislatura. Según ha detallado, el dispositivo cuenta actualmente con 138 bomberos forestales más durante todo el año y dispone por primera vez de la misma plantilla para las labores de extinción que para las de prevención.

La presidenta ha destacado también que se han duplicado los aviones anfibios, al pasar de dos a cuatro, y que el servicio cuenta con 92 vehículos más que en 2023 y seis coordinadores de zona adicionales. A ello se suma un nuevo plan de ordenación de recursos humanos que prevé la creación de 85 nuevas plazas de bomberos forestales entre 2026 y 2027.

Ese refuerzo permitirá que Cáceres, Plasencia y Don Benito pasen a tener dos unidades de bomberos forestales en lugar de una, y que Coria, Zafra y Trujillo pasen de no contar con ninguna a disponer de una unidad.

La presidenta ha destacado también la firma de protocolos de actuación con Castilla-La Mancha y Castilla y León, que permiten a los equipos de extinción intervenir en una franja de hasta cinco kilómetros al otro lado del límite autonómico sin necesidad de solicitar autorización previa, reduciendo los tiempos de respuesta en las zonas limítrofes.

Prevención ante campañas más complejas

En materia de prevención, Guardiola ha asegurado que la Junta destinó en 2025 un total de 111 millones de euros a este ámbito, 41 millones más que al inicio de la legislatura, y ha recordado que el primer Plan Forestal de Extremadura contempla una inversión de 364 millones de euros, de los que más de 200 millones estarán dirigidos a actuaciones preventivas.

La jefa del Ejecutivo regional ha incidido en que Extremadura es una comunidad con un fuerte peso forestal, con alrededor de tres millones de hectáreas de este tipo, aunque solo una parte minoritaria es de titularidad autonómica. Aun así, ha defendido que la prevención seguirá siendo una de las prioridades del Gobierno regional. En ese contexto, ha citado también el proyecto Mosaico La Vera, con el que la Junta prevé mejorar la seguridad frente al fuego en los 20 municipios de la comarca verata.

"Frente a la meteorología no podemos intervenir, pero sí podemos hacerlo con el operativo. Podemos tener más bomberos, más aviones, más coordinadores de zona y unas instalaciones mucho más preparadas", ha afirmado la presidenta, que ha defendido que el nuevo Centro Operativo Regional sitúa a Extremadura "a la vanguardia" en la gestión de incendios forestales y dota al Infoex de mejores herramientas para afrontar unas campañas marcadas cada vez por incendios más complejos.