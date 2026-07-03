Un programa pionero de la UEx y el SES ejercita a las mujeres antes de una operación de cáncer de mama

Un equipo multidisciplinar formado por profesionales sanitarios e investigadores de la Universidad de Extremadura ha puesto en marcha en el área de salud de Cáceres un innovador proyecto de investigación centrado en la prehabilitación física en pacientes con cáncer de mama, con el objetivo de mejorar su recuperación tras la cirugía y suavizar el impacto de variables como la recuperación funcional, la calidad de vida o la reincorporación laboral.

El proyecto, titulado “Impacto del programa de prehabilitación física en la recuperación postoperatoria en cáncer de mama”, está liderado por Azahara Montero Panadero, Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología del Servicio Extremeño de Salud, y cuenta con la participación de la profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UEx, María Concepción Robles Gil.

La iniciativa se desarrolla gracias a la financiación de Fundesalud y está promovida desde el Servicio Extremeño de Salud (SES), con la participación de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, así como de la Universidad de Extremadura y del Grupo de Investigación FESAED (Fisiología del Ejercicio, Salud y Entrenamiento Deportivo), además de profesionales del ámbito deportivo y clínico.

Paciente empezando el ejercicio. / UEX

Tratamiento multidisciplinar

Tal y como nos indican las investigadoras "el proyecto parte de una idea clara: mejorar la condición física del paciente antes de la intervención quirúrgica con el objetivo fundamental de favorecer una recuperación más eficaz". Para ello, el programa propone la realización de ejercicio físico guiado durante el periodo de espera previo a la operación, que suele oscilar entre tres y seis semanas y se centra en pacientes que van a someterse a cirugía como tratamiento inicial, sin haber recibido previamente quimioterapia.

Durante ese tiempo, explican las responsables, “las pacientes participan en un programa de entrenamiento individualizado, supervisado por una técnica especializada, con sesiones de una hora de duración, tres veces por semana. Este entrenamiento es de carácter multicomponente, pues combina trabajo cardiovascular, de fuerza, movilidad y estabilidad, centrándose especialmente en aquellas zonas que se verán más afectadas por la cirugía”.

Antes de iniciar el programa, cada participante es evaluada de forma integral en aspectos físicos, psicológicos y bioquímicos, lo que permite adaptar el ejercicio a sus necesidades concretas.

Este proyecto reafirma la importancia de un abordaje multidisciplinar del cáncer, que incluya no solo la intervención quirúrgica y los tratamientos oncológicos, sino también el ejercicio físico, el apoyo psicológico y la nutrición. “El sistema sanitario aún no integra completamente estas herramientas, pero son fundamentales para mejorar la recuperación y la calidad de vida de las pacientes”, destacan las investigadoras.

Primeros resultados

Aunque el estudio se encuentra en una fase inicial, las investigadoras indican que los primeros testimonio de pacientes que ya han participado son positivos. Algunas de las participantes destacan "una mejora en su estado físico y anímico, así como una mayor motivación para incorporar el ejercicio a su vida diaria", según comparten las profesionales.