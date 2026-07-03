El PSOE denuncia que el nuevo requisito del abono transporte de Madrid afecta a 3.000 estudiantes extremeños

El endurecimiento de los requisitos para acceder a la Tarjeta Transporte Público Personal de Madrid llega a la Asamblea de Extremadura. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este viernes una propuesta de pronunciamiento para exigir a la Comunidad de Madrid que retire la obligación de estar empadronado en la región para poder solicitar este soporte, imprescindible para cargar el abono transporte mensual.

La medida, en vigor desde el pasado 15 de junio para nuevas solicitudes y duplicados, puede afectar directamente a los jóvenes extremeños que estudian en Madrid pero mantienen su empadronamiento en Extremadura. Según el PSOE, son más de 3.000 los estudiantes de la comunidad que cada año cursan estudios universitarios en la capital.

El portavoz de Juventud del Grupo Socialista, Aitor Vaquerizo, ha denunciado que la presidenta del Ejecutivo autonómico, María Guardiola, "permanece callada" ante una decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, a su juicio, perjudica a miles de familias extremeñas y favorece el desarraigo juvenil.

"Si el PSOE no hubiera puesto este asunto encima de la mesa, la Junta de Extremadura seguiría sin decir absolutamente nada. Guardiola vuelve a demostrar que antepone sus intereses dentro del Partido Popular a la defensa de los intereses de los extremeños", ha afirmado Vaquerizo.

Sobrecoste

El diputado socialista sostiene que el nuevo criterio aplicado por Madrid obliga en la práctica a muchos estudiantes a elegir entre empadronarse en la Comunidad de Madrid o asumir un importante sobrecoste económico si necesitan utilizar a diario el transporte público. Según ha advertido, ese incremento puede alcanzar entre 300 y 400 euros al mes para muchas familias.

"Estamos hablando de jóvenes que estudian fuera porque en Extremadura no existe la titulación que desean cursar. No se les puede obligar a cambiar su empadronamiento para acceder a un servicio básico ni castigar económicamente a quienes mantienen su vínculo con Extremadura", ha señalado.

Vaquerizo ha vinculado además esta decisión con el problema de pérdida de población joven en la región. "¿Este es el arraigo del que tanto habla el Partido Popular? ¿Consiste en permitir que Ayuso nos robe 3.000 jóvenes cada año sin mover un dedo?", ha cuestionado.

Peticiones

La propuesta registrada por el Grupo Socialista insta a la Comunidad de Madrid a revisar la medida y eliminar el requisito de empadronamiento para acceder a la Tarjeta Transporte Público Personal. También reclama la apertura de un proceso de diálogo con las comunidades autónomas afectadas, entre ellas Extremadura, para garantizar el acceso al transporte público en condiciones de igualdad a quienes necesitan utilizar habitualmente la red madrileña, con independencia de su lugar de residencia.

Además, el PSOE pide a la Junta de Extremadura que abandone su "pasividad" y actúe en defensa de los jóvenes extremeños."La obligación de un gobierno autonómico es proteger los derechos de sus ciudadanos, no guardar silencio cuando una decisión de otra comunidad les perjudica", ha defendido Vaquerizo.

El portavoz socialista ha concluido reclamando a Guardiola que exija a Ayuso una rectificación y que defienda a las familias extremeñas que, según ha advertido, pueden verse obligadas a asumir un nuevo coste por una decisión adoptada por la Comunidad de Madrid.

Postura de la Junta

Frente a las críticas del PSOE, la Junta de Extremadura ya trasladó la pasada semana que está analizando la propuesta planteada por la Comunidad de Madrid para suscribir un convenio que permita a los estudiantes extremeños acceder al abono transporte sin necesidad de cambiar su empadronamiento.

Fuentes de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda señalaron entonces que el Ejecutivo autonómico valora "positivamente" la disposición de la Comunidad de Madrid para establecer un acuerdo de colaboración y que su prioridad es conocer "con más detalle" el contenido, alcance y condiciones de la propuesta antes de adoptar una decisión.