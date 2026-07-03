UGT y CCOO advierten de movilizaciones si no se desbloquea el convenio del sector de Conservas Vegetales

Los sindicatos UGT-FICA Extremadura y CCOO Industria de Extremadura convocarán movilizaciones el mes de septiembre si no se desbloquea la negociación del convenio colectivo del sector de Industrias de Conservas Vegetales. Así lo han manifestado en una asamblea celebrada en Mérida para informar a los afiliados y delegados sobre la situación de bloqueo de la negociación del convenio colectivo. En dicha asamblea, también se ha planteado una posible convocatoria de huelga si no hay avances en la negociación en ese sector, que cuenta con 5.000 trabajadores en campaña y 2.500 en la actualidad.

S. GARCIA

En declaraciones a los medios al inicio de esta asamblea, Laura Méndez, la secretaria de Política Sindical, Igualdad y Política Social de UGT-FICA Extremadura, ha señalado que la negociación del convenio colectivo del sector de Industria de Conservas Vegetales "está prácticamente bloqueado", ya que la patronal "sigue sin dar respuestas a cuestiones concretas y esenciales". Las cuestiones destacadas por Méndez son el aumento del salario, la reducción de la jornada, la actualización de las categorías profesionales, "que han quedado obsoletas", o una garantía de protección para los trabajadores que sufran un accidente de trabajo.

Así, ha señalado que los sindicatos instan al diálogo social y mantienen "la esperanza" de que en la siguiente reunión, que será el próximo 22 de julio, la patronal acuerde "unas condiciones laborales razonables". Méndez ha señalado que no están "exigiendo un convenio de privilegio, sino un convenio acorde a lo que son las circunstancias de la actividad económica que esta industria desarrolla". Resalta, además, que el sector de conservas vegetales es "muy estratégico en Extremadura", donde es "una referencia a nivel nacional en la transformación de conservas vegetales" y que cuenta con muchos trabajadores en el medio rural, gran parte de ellos mujeres.

Los sindicatos están "abiertos al diálogo" con la patronal para la próxima reunión, pero ha advertido de que si se mantiene el "bloqueo" en la negociación, plantearán a los trabajadores una hoja de ruta "ante la necesidad de tener que iniciar concentraciones o movilizaciones para reivindicar unos derechos y unas condiciones justas", ha concluido.

Posición "cicatera" de la patronal

Por su parte, José Vicente Canet, responsable de Industria Alimentaria de CCOO Extremadura, lamenta que las negociaciones estén "practicamente bloqueadas" debido a la posición de la partronal, que ofrece "propuestas totalmente restrictivas o de pérdida de derechos".

Canet considera que la negociación se produce "cuando realmente el sector va como un tiro", ya que las cifras del sector de las conservas vegetales en España "no para de crecer", por lo que considera que esos beneficios "se tienen que redistribuir" en los trabajadores. Según ha señalado, la cifra de negocios ha subido un 30 por ciento, las exportaciones han subido un 20 por ciento y los beneficios en las conserveras siguen en aumento, tras lo que ha lamentado que "las recetas que plantean en la mesa de negociación son de pérdida de derechos, con propuestas tales como incrementos ridículos sin ligar a IPC", o de "contratos formativos con contratos precarios y con retribuciones irrisorias".

Canet ha criticado el "planteamiento totalmente conservador" que mantiene la patronal del sector y ha señalado que los sindicatos CCOO y UGT han celebrado esta asamblea con los trabajadores para informales de que la situación está "prácticamente bloqueada".

Los sindicatos volverán a reunirse el próximo 22 de julio, ante lo que Canet ha concluido que "o hay un cambio de actitud y de posiciones y propuestas en la mesa o, irremediablemente, nos vamos a ver abocados a una movilización en el mes de septiembre".