2.016 opositores a maestro pasan a la segunda prueba en la carrera por las 304 plazas en Extremadura

Las oposiciones al cuerpo de maestros en Extremadura ya tienen primera criba. De los 6.262 aspirantes llamados al inicio del proceso, 2.016 figuran ahora como aprobados en la primera prueba y con la programación didáctica entregada, el requisito que les permite seguir avanzando en el concurso-oposición.

La oferta total es de 304 plazas en siete áreas del cuerpo de maestros. A partir de ahora, quienes han superado la primera prueba deberán afrontar la parte de aptitud pedagógica, con la defensa de la programación didáctica y la exposición de una unidad o situación de aprendizaje.

Inglés y Educación Física, las más apretadas

La mayor competencia se concentra en Idioma Extranjero-Inglés. Esta especialidad cuenta con solo 10 plazas y mantiene a 183 aspirantes tras la primera prueba, lo que eleva la ratio a 18,30 aprobados por plaza. Es, con diferencia, el área con más presión relativa de toda la convocatoria.

Le sigue Educación Física, también con 10 plazas, donde continúan 152 opositores. La ratio se sitúa en 15,20 aspirantes aprobados por plaza. Son dos especialidades con una oferta muy reducida en relación con el volumen de candidatos que siguen adelante.

Primaria presenta otra de las cifras más exigentes. Hay 432 aspirantes que han aprobado la primera prueba y han entregado la programación para 40 vacantes, con una ratio de 10,80 por plaza. Pedagogía Terapéutica se mueve en una presión similar, aunque algo inferior: 386 aspirantes para 41 plazas, con 9,41 por puesto.

Infantil y Música bajan la presión

En el otro extremo aparece Música. La especialidad conserva 87 aspirantes para 25 plazas, con una ratio de 3,48 por plaza, la más baja de la convocatoria. Educación Infantil también queda en una posición menos tensionada que otras áreas: 550 aspirantes para 139 plazas, con 3,96 por puesto.

Infantil sigue siendo, aun así, la especialidad con más plazas y con más opositores en esta fase. Su peso dentro de la convocatoria es decisivo, porque concentra casi la mitad de la oferta total de maestros en Extremadura.

Audición y Lenguaje queda en una situación intermedia. Han aprobado la primera prueba y han entregado la programación 226 aspirantes para 39 plazas, con una ratio de 5,79 por plaza. Es una competencia notable, pero lejos de los niveles de Inglés, Educación Física, Primaria o Pedagogía Terapéutica.

La segunda prueba, del 6 al 13 de julio

El calendario orientativo difundido por el sindicato PIDE sitúa la segunda prueba entre el 6 y el 13 de julio. Es uno de los momentos clave del proceso, porque la primera solo evaluaba los conocimientos específicos de la especialidad, con una parte práctica y el desarrollo por escrito de un tema.

Los aspirantes que han obtenido al menos un 5 llegan ahora a la aptitud pedagógica. Las calificaciones de esta fase se combinarán con la valoración de méritos, en la que suele tener un peso importante la experiencia docente previa de quienes ya han trabajado como interinos.

Reclamaciones y adjudicación a finales de julio

Según el calendario orientativo del sindicato, las calificaciones provisionales de la segunda prueba y el baremo provisional se publicarían el 14 de julio. Los días 15 y 16 figuran como fechas para solicitud de copias y reclamaciones, mientras que el 17 aparece reservado para la entrega de copias y nuevas reclamaciones vinculadas al baremo.

El 20 de julio se sitúa como fecha para el baremo definitivo, las calificaciones definitivas y la relación provisional de seleccionados. Después, el calendario marca reclamaciones los días 21 y 22, antes de la publicación de los seleccionados definitivos, prevista para el 23 de julio.

La adjudicación provisional llegaría el 24 de julio. Entre el 27 y el 30 se abriría el plazo de reclamaciones a esa adjudicación, y la definitiva quedaría fijada para el 31 de julio.

Una carrera que aún no ha terminado

La publicación de las calificaciones de la primera prueba despeja una parte importante del proceso, pero no resuelve todavía quién obtendrá plaza. Los aspirantes que siguen adelante tienen por delante la defensa oral, la valoración de méritos y la ordenación final.

Para quienes optan a especialidades como Inglés, Educación Física, Primaria o Pedagogía Terapéutica, la competencia seguirá siendo alta incluso después de haber superado la primera criba. En otras áreas, como Música o Infantil, la ratio es más favorable, pero la plaza dependerá igualmente de la nota final y del baremo.

La convocatoria encara así su tramo decisivo. Tras meses de preparación, miles de desplazamientos a las sedes de examen y una primera prueba eliminatoria, el mes de julio concentrará las defensas, las reclamaciones, la publicación de seleccionados y la adjudicación que determinará el cierre del proceso.