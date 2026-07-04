Extremadura, en alerta naranja, bate el récord de calor del país con casi 35 grados de madrugada

Extremadura está sufriendo especialmente la intensa ola de calor que azota al país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso naranja en todo el territorio extremeño durante este sábado y domingo por temperaturas elevadas que pueden superar los 40 grados en algunos puntos.

El calor se está dejando notar incluso de madrugada. La de este sábado ha vuelto a ser una noche tórrida en la comunidad, con registros impropios de esas horas y con valores que rozan los 35 grados. De hecho, diez municipios extremeños figuran entre las temperaturas más altas del país en el balance de la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima de la madrugada la ha marcado Mérida, donde el mercurio alcanzó 34,8 grados a las 00.20 horas, situándose como el valor más alto de España en esas primeras horas del día. Muy cerca quedó Badajoz Aeropuerto, con 34,5 grados a las 00.00 horas.

Tras ellas aparecen otras estaciones extremeñas con valores igualmente sofocantes. Coria registró 33,9 grados a medianoche; Zorita, 33,8 a las 00.50; y Santa Marta, 33,6 a las 00.20. También sobresalen Olivenza y Navalvillar de Pela, ambas con 33,0 grados; Almendralejo y Don Benito, con 32,9; y Aliseda, con 32,7 grados.

Aliviando las altas temperaturas con un ventilador. / Cedida

Calor hasta el martes

La Aemet ha activado el aviso especial por ola de calor, que comenzará oficialmente este domingo y se prolongará al menos hasta el martes 7. La combinación de una dorsal sobre la Península, una dana al oeste y una masa de aire muy seca y cálida dejará temperaturas muy altas y persistentes.

Extremadura vuelve a estar entre las zonas más afectadas, con máximas de 39 a 41 grados y posibilidad de alcanzar los 42 grados en los valles fluviales, especialmente el domingo y el lunes, previsto como el día más duro. Las noches seguirán siendo muy cálidas.

Noticias relacionadas

La Aemet advierte también de un aumento del riesgo de incendios, favorecido por el calor, la sequedad acumulada y la posible aparición de tormentas secas. Ante esta situación, se recomienda evitar el sol en las horas centrales, reducir la actividad física, beber agua con frecuencia, permanecer en lugares frescos y extremar la vigilancia sobre mayores, niños, enfermos crónicos y trabajadores al aire libre. Ante síntomas como mareos, debilidad, dolor de cabeza o confusión, conviene pedir ayuda médica y avisar al 112 si la situación es grave.