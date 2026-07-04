Extremadura roza el 80% en el cribado de cáncer de mama con uno de los mejores datos de España

Casi ocho de cada diez mujeres en Extremadura cumplen con el cribado de cáncer de mama en el plazo recomendado. En concreto, la comunidad alcanza una cobertura del 78,54%, uno de los porcentajes más altos del país, según el último informe del Ministerio de Sanidad sobre detección precoz del cáncer.

El documento, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Salud de España 2023 y publicado esta semana, sitúa a Extremadura entre las comunidades con mejores resultados en este indicador. Por delante aparecen Galicia, con un 83,57%; Castilla-La Mancha, con un 79,96%; y Murcia, con un 79,6%.

El dato extremeño contrasta con la evolución registrada en el conjunto del país, donde el cribado de cáncer de mama continúa por debajo de los niveles previos a la pandemia. En España, el 68% de las mujeres de entre 50 y 69 años declara haberse realizado una mamografía en los últimos dos años, frente al 81,5% registrado en 2017. La diferencia es de 13,5 puntos.

Sanidad señala que este descenso se debe principalmente al aumento del tiempo transcurrido desde la última prueba, más que a un incremento de mujeres que nunca se han hecho una mamografía. El informe apunta, por tanto, a dificultades en la continuidad y periodicidad de la participación, dos elementos clave para que los programas de detección precoz mantengan su efectividad.

Más desigualdades

El Ministerio de Sanidad alerta también de un aumento de las desigualdades en el acceso a las pruebas de detección precoz. En el caso del cáncer de mama, la caída de la cobertura ha sido más intensa entre las mujeres de grupos socialmente más desfavorecidos. Mientras las mujeres de los grupos más favorecidos mantienen porcentajes cercanos al 75-77%, las que se encuentran en una situación más vulnerable se sitúan en torno al 60-62%.

El informe analiza además la detección precoz del cáncer de cuello de útero. En 2023, el 75,6% de las mujeres de 25 a 64 años declaró haberse realizado una citología vaginal en los últimos cinco años. Aunque esta prueba había registrado décadas de crecimiento y se había estabilizado en niveles próximos al 80% hasta 2017, los datos más recientes muestran que todavía no ha recuperado plenamente esos registros.

En este caso, el descenso ha sido especialmente acusado entre las mujeres jóvenes de 25 a 34 años y entre aquellas pertenecientes a grupos más desfavorecidos. Las mujeres de grupos más favorecidos presentan coberturas superiores al 80%, mientras que en los grupos más vulnerables se sitúan por debajo del 70%. También persisten diferencias según el país de nacimiento y el territorio.

Otra de las pruebas incluidas en el informe es la del virus del papiloma humano, utilizada para la detección precoz del cáncer de cuello uterino. En 2023, el 25,6% de las mujeres de 35 a 65 años declaró haberse realizado esta prueba en los últimos cinco años, mientras que más del 70% afirmó no habérsela hecho nunca.

El documento recoge igualmente el avance de la detección precoz del cáncer colorrectal. En 2023, el 38,7% de la población de 50 a 69 años declaró haberse realizado una prueba de sangre oculta en heces en los últimos dos años, frente al 3,4% registrado en 2009. Pese a esa evolución, el 45,2% de la población de ese grupo de edad asegura no haberse realizado nunca esta prueba.

Sanidad concluye que estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de detección precoz del cáncer, tanto para aumentar la cobertura global como para garantizar que las pruebas llegan de forma efectiva a todas las personas a las que van dirigidas. El ministerio subraya además la importancia de prestar especial atención a los grupos que presentan mayores barreras de acceso y seguimiento.

Más de 9.700 citas en julio

En paralelo, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado este mes de julio a más de 9.700 mujeres de la región para realizarse mamografías dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. De ellas, más de 4.800 serán atendidas en las tres unidades móviles que recorrerán 25 poblaciones extremeñas, mientras que casi 4.900 acudirán a centros de Atención Especializada.

El programa, en marcha desde 1998, está dirigido a mujeres de 47 a 69 años residentes en Extremadura, así como a mujeres de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado. La detección precoz continúa siendo una herramienta clave para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, de ahí la importancia de acudir a la cita cuando se recibe la convocatoria del SES.