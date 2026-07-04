'Spartacus' revive la lucha del esclavo a través de la danza en el Festival de Mérida

El Teatro Romano de Mérida acoge este fin de semana, que permanecerá en cartel hasta el domingo, 'Spartacus', una propuesta que fusiona el ballet de tradición clásica con la narración teatral para dar una nueva visión de la vida del esclavo. La obra fue la encargada de subir el telón de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que un año más volverá a convertir el teatro romano en el principal escenario de las artes escénicas durante los meses de julio y agosto.

La obra sitúa a Espartaco en sus últimos momentos de vida tras 'La rebelión de los esclavos' que desafió el poder en Roma. En este momento, Miguel Ángel Muñoz, como protagonista, ve su vida pasar como una sucesión de recuerdos, escenas y emociones que da forma el cuerpo de ballet, dando como resultado una evolución poética de los momentos fundamentales de la trayectoria del líder: la esclavitud, la rebelión, el amor, el poder y la derrota.

El ambiente previo al comienzo de la obra estuvo marcado por expectación ante la representación inaugural del certamen. El teatro fue recibiendo a los asistentes que iban ocupando sus asientos con abanicos en las manos que se movían sin descanso por el calor propio de las noches de verano emeritense. Pero ni las altas temperaturas le restaron protagonismo a la noche en la que la danza daba comienzo al festival.

La puesta en escena

La propuesta se desarrolla a través de un elenco de 18 bailarines, de la compañía alemana Düsseldorf Ballet Theatre, y un narrador, Miguel Ángel Muñoz, encargado de conducir el relato conectando las diferentes escenas. La coreografía, de Peter Agardi, se convierte en el recurso principal del montaje mientras la voz el narrador acompaña a los recuerdos del protagonista.

El espectáculo plantea una visión más íntima del esclavo y los acontecimientos que definieron su trayectoria, con la ayuda del movimiento a través de la danza traslada al escenario las emociones, conflictos y decisiones que marcaron la vida del líder de los esclavos de la Tercera Guerra Servil.

Esta nueva versión de Espartaco respeta la parte tradicional de la danza clásica mientras que propone una estructura escénica renovada, capaz de dialogar con el espectador a través de la emoción. La obra hace una reflexión sobre la libertad, la dignidad, el sacrificio ya la capacidad del ser humano en hacer frente a la opresión.

Durante la rueda de prensa, Ana Graciani, la autora teatral, explicó que la obra busca mostrar las diferentes caras del héroe, pasando por sus contradicciones, inseguridades y miedos, alejándole así de la imagen épica creada del esclavo, para construir una visión puramente humana.

Asimismo, María Graciani, la directora, plantea una puesta en escena en la que la danza neoclásica dialoga con la narración teatral para ofrecer una nueva lectura de uno de los esclavos más mitificados. La directora, explicó que el espectáculo nace de la emoción y propone recorrer los últimos momentos de la vida de Espartaco a través de la música en una propuesta "fundamentalmente emocional" y diferente a la historia habitual.

El espectáculo se complementa con una composición musical original que corre a cargo de Tuti Fernández, titulada 'La Batalla Final', que cuenta con obras sinfónicas de Modest Mussorgsky, Seguéi Rajmánino, Camille Saint-Saëns, Aleksandr Borín y Piotr Ilich Chaikovki, dando vida sonora a los recuerdos de la vida del protagonista.

Una nueva mirada

'Spartacus', el espectáculo del Düsseldorf Ballet Theatre, dirigido por María Graciani y coproducidoo por el Festival de Teatro Clásico de Mérida y Lulalulica Events es la primera obra que pasa por el certamen y lo hace con un montaje que apuesta por la danza como principal lenguaje escénico para acercar al público a la historia de uno de los esclavos más emblemáticos de la Antigüedad convertido en símbolo universal de la lucha por la libertad.