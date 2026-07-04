La 'Ley de Nietos' agita el sufragio exterior: 30.610 extremeños ya votan desde el extranjero

La llamada ‘Ley de Nietos’ no es una norma electoral, pero puede tener efectos sobre el censo de votantes en el extranjero. La disposición, incluida en la Ley de Memoria Democrática, permite acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a ella por el exilio. Esa vía ha reabierto ahora el debate político por su posible impacto en futuras elecciones generales.

La discusión tiene una dimensión regional. En las autonómicas del pasado 21 de diciembre, 30.610 extremeños afincados en el extranjero formaban parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Eran el 3,4% de los 890.985 electores llamados a votar en la región, pero el dato ayuda a explicar por qué los partidos miran cada vez más al voto exterior, especialmente en provincias donde el último escaño puede decidirse por pocos sufragios.

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La polémica se ha agravado esta semana después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara al Gobierno de Pedro Sánchez de hacer «ingeniería electoral» y de «fabricar votantes» a través de esta vía. Voz habla directamente de «pucherazo». La derecha considera que un aumento importante del voto exterior puede ser decisivo en los resultados de unas generales.

Según los últimos datos oficiales, 2,4 millones de personas han pedido cita para acogerse a esta vía y 1,2 millones han formalizado la solicitud. De ellas, 544.722 ya la tienen aprobada y 306.000 constan inscritas como españolas. Argentina concentra casi el 40% de las peticiones.

El último CERA extremeño

En Extremadura, ese temor no tuvo consecuencias en diciembre, aunque dejó un dato llamativo. El PP ganó con claridad en las urnas, con el 43,2% de los votos y 29 diputados, mientras el PSOE quedó en el 25,7% y 18 escaños. Sin embargo, el resultado del CERA fue distinto.

El PSOE quedó por delante en las dos provincias. En Cáceres obtuvo 317 votos, frente a los 279 del PP. En Badajoz sumó 312, frente a los 203 de los populares. Ese recuento no cambió el reparto final de diputados, pero mostró que el voto exterior no siempre se comporta igual que el voto en urna. Por tanto, aunque el CERA no suele alterar unas elecciones, si puede decidir un último diputado que esté muy ajustado.

Javier Cintas

El precedente más claro está en las generales de 2023. Entonces, el voto exterior (233.688 sufragios) benefició precisamente al PP, que ganó un escaño por Madrid en detrimento del PSOE y pasó de 136 a 137 diputados.

La ‘Ley de Nietos’ permite optar a la nacionalidad española a nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido originariamente españoles y que perdieran o renunciaran a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. El plazo inicial fue de dos años con una prórroga de un año. El periodo terminó en octubre de 2025, aunque las solicitudes presentadas dentro de plazo siguen tramitándose.

Lograr la nacionalidad, sin embargo, no significa votar automáticamente en la siguiente cita electoral. Para hacerlo desde el extranjero hay que tenerla ya concedida, estar inscrito en el registro consular correspondiente y figurar en el CERA.

En clave regional

El CERA extremeño no está formado solo por descendientes de españoles en América Latina, aunque ese sea uno de los grandes focos de la ley. También hay una presencia importante en consulados europeos. Cáceres, por ejemplo, tiene 3.394 electores inscritos en el consulado de París, 1.590 en Buenos Aires, 1.379 en Sao Paulo y 872 en Rosario. En Badajoz destacan Düsseldorf, con 942 electores; Fráncfort, con 720; Stuttgart, con 650; Lisboa, con 519; y Londres, con 515.

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En términos prácticos, la ‘Ley de Nietos’ puede ampliar el electorado exterior, pero su efecto real dependerá de cuántas solicitudes acaben aprobadas, cuántos se inscriban en el CERA y cuántos voten finalmente. En Extremadura, donde el último escaño por provincia puede decidirse por márgenes estrechos, el asunto tiene su efecto político.