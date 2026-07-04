El operativo silencioso que frena el fuego antes de que avance por la cuenca extremeña del Guadiana

En las Vegas del Guadiana, el fuego se combate muchas veces antes de que llegue a convertirse en incendio. La vigilancia sobre las zonas regables y la rapidez de las primeras intervenciones han permitido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) frenar durante el mes de junio siete conatos registrados en esta área agrícola clave de Extremadura.

En concreto, los focos se produjeron entre los días 8 y 29 de junio. Estos fueron detectados y atendidos por las cuadrillas especializadas del organismo de cuenca, de manera que en seis de los siete casos no fue necesaria la intervención del Plan Infoex de la Junta de Extremadura, ya que las brigadas lograron controlar y extinguir los conatos antes de que requirieran apoyo externo.

EP

Solo en el incendio registrado el 24 de junio fue precisa la colaboración de los medios del Infoex, que intervinieron para completar las labores de extinción y refresco de la zona afectada. El resto de focos quedó controlado por las cuadrillas de la CHG en esa primera fase de intervención.

La CHG destaca la eficacia de este dispositivo, pese a que el número de incidencias ha aumentado respecto a los dos últimos años. A estas mismas fechas se habían contabilizado cuatro conatos en 2024 y otros cuatro en 2025, frente a los siete registrados durante este mes de junio. Pese a ello, todos los episodios fueron sofocados en su fase inicial, lo que impidió que evolucionaran hacia incendios de mayor entidad y permitió proteger tanto los cultivos como las infraestructuras de riego.

Las patrullas

El operativo no es nuevo ni actúa de forma aislada. La CHG desarrolla desde 2010 estas labores de vigilancia móvil, prevención y primera intervención en los terrenos que gestiona y en áreas próximas a sus infraestructuras. Sus patrullas están reconocidas como medio adscrito en la normativa extremeña de prevención de incendios forestales y trabajan coordinadas con el 112 y con los servicios autonómicos, entre ellos el Infoex.

Camión autobomba forestal de la CHG. / CHG

Este año, el dispositivo desplegado en las zonas regables está integrado por cinco cuadrillas, formadas por dos operarios cada una, con vehículos todoterreno equipados con kits de alta presión y depósitos de 400 litros de agua. A estos medios se suma una autobomba forestal, que refuerza la capacidad de respuesta en las zonas regables asociadas a los canales de Orellana, Zújar, Las Dehesas y Montijo.

En la campaña de 2025, la Confederación detalló que el dispositivo contaba con ocho vehículos pick-up en Extremadura, dos de ellos en reserva, y otros cinco en Ciudad Real. Aunque no sustituye a los dispositivos regionales de extinción, su papel resulta clave cuando el fuego todavía está en una fase incipiente. Ese primer ataque permite contener muchos focos antes de que requieran más medios o afecten a cultivos, canales y caminos de servicio.

Las Vegas del Guadiana constituyen una de las principales zonas agrícolas de Extremadura, por lo que la protección de sus canales, caminos de servicio y áreas de cultivo resulta prioritaria durante la época de peligro alto de incendios forestales. En definitiva, el éxito del operativo radica en actuar en los primeros minutos: detectar, llegar y sofocar antes de que las llamas se propaguen.