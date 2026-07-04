Seiscientos buitres de Extremadura vuelan al rescate de Europa

Extremadura no solo conserva una de las mayores poblaciones de buitre negro de Europa. También ayuda a recuperar la especie fuera de sus fronteras. En los últimos doce años, la colaboración entre la Junta de Extremadura, AMUS y la Fundación para la Conservación de los Buitres (VCF) ha permitido trasladar más de 600 ejemplares de buitre negro y buitre leonado a distintos proyectos europeos de conservación.

Detrás de esos viajes hay una labor poco visible y muy especializada. Muchos de esos animales han pasado antes por el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Los Hornos y por el Hospital de Fauna Salvaje de AMUS, en Villafranca de los Barros, donde se recuperan, se rehabilitan y se preparan para volver a vivir en libertad.

La iniciativa busca crear y reforzar colonias de buitres en zonas de Europa donde habían desaparecido o donde sus poblaciones eran muy reducidas. Gracias a este trabajo, Extremadura ha contribuido a proyectos en territorios como Bulgaria, Cerdeña y Chipre.

El próximo traslado está previsto para el 7 de julio. Ese día viajarán once buitres negros procedentes de distintos puntos de la región para incorporarse a una nueva iniciativa europea de reintroducción. Son ejemplares recuperados y rehabilitados en Extremadura que pasarán a formar parte de colonias que ya empiezan a consolidarse y reproducirse en sus nuevos destinos.

Un ejemplar de buitre, en una foto facilitada por Amus. / Amus

Un hospital de referencia

El papel de AMUS va mucho más allá de curar animales heridos. La entidad, nacida en 1995, se ha convertido en una referencia en medicina, cirugía, rehabilitación y conservación de fauna salvaje. Cada año ingresan en sus instalaciones cientos de ejemplares, principalmente aves rapaces y especies protegidas, afectados por disparos, electrocuciones, colisiones, envenenamientos, pérdida de hábitat o accidentes vinculados a la actividad humana.

Cada caso sirve también para conocer mejor las amenazas que pesan sobre la fauna silvestre. El área de investigación y necropsias del centro permite determinar causas de muerte, detectar patrones de mortalidad y colaborar con administraciones, el Seprona y otros organismos implicados en la protección de la biodiversidad.

Ese trabajo técnico es el que ha permitido que desde Villafranca de los Barros se participe en proyectos internacionales de conservación. En el caso de los buitres, AMUS no solo recupera ejemplares, sino que también trabaja en el seguimiento del buitre negro mediante marcaje GPS y vigilancia sanitaria, con análisis de sangre y plumas para detectar riesgos como la presencia de plomo, antibióticos u otros impactos derivados de la actividad humana.

Una población clave en Europa

El peso de Extremadura en estos programas se explica también por el buen estado de sus poblaciones. La comunidad alberga alrededor de 900 parejas de buitre negro, lo que supone aproximadamente el 50% de la población española y cerca del 40% de la europea.

La dehesa y la ganadería extensiva son fundamentales para mantener estos hábitats. Ofrecen alimento y condiciones adecuadas para unas aves que cumplen una función esencial en el campo: eliminar restos animales y contribuir al equilibrio de los ecosistemas.

Por eso, la conservación de los buitres no depende solo de los centros de recuperación. También está ligada al mantenimiento del territorio, a la actividad ganadera tradicional y a la reducción de amenazas como los tendidos eléctricos peligrosos, los venenos o las colisiones.

Más espacio para salvar fauna

AMUS afronta ahora una nueva etapa de crecimiento. El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros ha cedido una parcela de 23.000 metros cuadrados que permitirá ampliar el hospital de fauna, que actualmente ocupa unos 15.000 metros cuadrados. El terreno ha sido adquirido por el consistorio por unos 70.000 euros y las obras de adecuación correrán a cargo de la propia organización.

La ampliación permitirá desarrollar nuevas líneas de trabajo y proyectos europeos ya concedidos. El director de AMUS, Álvaro Guerrero, lo ha definido como "un paso de gigante" para una entidad que, según sus palabras, estaba "constreñida" por la falta de espacio.

La labor con los buitres es una de sus líneas más conocidas, pero no la única. AMUS participa también en proyectos internacionales con el alimoche, junto al centro italiano CERM, para crear un núcleo reproductor en cautividad y reforzar una población europea amenazada. En abril llegaron a Villafranca de los Barros 15 alimoches para formar parte de este programa.

Además, la entidad trabaja en el proyecto LIFE Eurokite, centrado en el reforzamiento del milano real en el suroeste peninsular. Ha liberado ya 126 ejemplares, incluidos los últimos 32 durante 2025, y ahora centra sus esfuerzos en el seguimiento de los animales, la localización de nidos y la mejora del hábitat.

Con el nuevo traslado del 7 de julio, Extremadura vuelve a aportar ejemplares recuperados a programas europeos de reintroducción. Pero detrás de esos 600 buitres que han salido de la región hay algo más que una cifra: hay un trabajo constante de rescate, medicina, investigación y conservación que ha situado a AMUS y a Extremadura en el mapa europeo de la fauna salvaje.